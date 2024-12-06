Игру Indiana Jones and the Great Circle слили на торренты

Артем
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Хакеры поделились адвенчурой за три дня до общего релиза.

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Для обладателей Premium-версий игры, предварительный доступ Indiana Jones and the Great Circle открыли еще вчера, 5 декабря. Но поскольку разработчики из MachineGames решили не добавлять антипиратскую защиту, хакеры подсуетились и оперативно взломали новинку. 

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Игру можно найти на популярных трекерах, где она лежит в уже распакованном виде и весит порядка 115 ГБ. Перевод на русский язык есть. Также новые приключения Инди станут доступны бесплатно для всех подписчиков Game Pass на ПК и консолях Xbox. Релиз игры на PlayStation 5 обещают в следующем году.

Сюжет Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году злодеи начинают искать ключ к древней силе, связанной с большим кругом, и только Индиана Джонс может остановить их.
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