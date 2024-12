Игру Indiana Jones and the Great Circle слили на торренты

Хакеры поделились адвенчурой за три дня до общего релиза. Хакеры поделились адвенчурой за три дня до общего релиза. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для обладателей Premium-версий игры, предварительный доступ Indiana Jones and the Great Circle открыли еще вчера, 5 декабря. Но поскольку разработчики из MachineGames решили не добавлять антипиратскую защиту, хакеры подсуетились и оперативно взломали новинку.Игру можно найти на популярных трекерах, где она лежит в уже распакованном виде и весит порядка 115 ГБ. Перевод на русский язык есть. Также новые приключения Инди станут доступны бесплатно для всех подписчиков Game Pass на ПК и консолях Xbox. Релиз игры на PlayStation 5 обещают в следующем году.Сюжет Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году злодеи начинают искать ключ к древней силе, связанной с большим кругом, и только Индиана Джонс может остановить их.