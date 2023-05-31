Игры на Nintedo Switch снова можно скачать с eShop

Артем
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Фото: Nintendo
Это касается контента ранее приобретенного в магазине цифровых игр. До сегодняшнего дня загрузка игр проходила только при смене региона.

Об этом сегодня, 31 мая 2023 года сообщается на российском сайте Nintendo. Компания уточнила, что продолжает сворачивать свою деятельность в России, но обязуется выполнять существующие обязательства перед клиентами.

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Таким образом, российский eShop продолжит работать в ограниченном режиме. Доступно скачивание игр, которые были куплены ранее. Покупка новых тайтлов из российского региона по-прежнему недоступна. Также игроки не смогут создавать новые аккаунты, указывая Россию.
Также сообщается, что или данные учётной записи PayPal удалили по соображениям безопасности.
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Источник:
Nintendo
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