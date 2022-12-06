Игры на Xbox скоро существенно подорожают

Компания Microsoft официально заявила о повышении цен на игры для Xbox от собственных студий с 2023 года.Уже через месяц игры «Starfield», «Redfall» и «Forza Motorsport» для Xbox Series X/S в США будут стоить $70, что на $10 дороже первоначальной цены. Процент повышения стоимости будет зависеть от конкретного региона.Стоит отметить, что некоторые крупные издатели, включая Sony, EA и Take-Two Interactive, уже продают игры в американском сторе по $70. Вероятно, Microsoft смогла сдержать рост цен только потому, что компания не полагается на игры как на основной источник дохода.К счастью, подорожание собственных проектов Microsoft не окажет никакого влияния на подписчиков Game Pass — все эти игры им будут доступны в день запуска абсолютно бесплатно.