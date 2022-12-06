Игры на Xbox скоро существенно подорожают

Компания Microsoft официально заявила о повышении цен на игры для Xbox от собственных студий с 2023 года.
Уже через месяц игры «Starfield», «Redfall» и «Forza Motorsport» для Xbox Series X/S в США будут стоить $70, что на $10 дороже первоначальной цены. Процент повышения стоимости будет зависеть от конкретного региона.
Стоит отметить, что некоторые крупные издатели, включая Sony, EA и Take-Two Interactive, уже продают игры в американском сторе по $70. Вероятно, Microsoft смогла сдержать рост цен только потому, что компания не полагается на игры как на основной источник дохода.
К счастью, подорожание собственных проектов Microsoft не окажет никакого влияния на подписчиков Game Pass — все эти игры им будут доступны в день запуска абсолютно бесплатно.