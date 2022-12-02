Microsoft выпустила новый жутко уродливый свитер, который хотят все

На этот раз новогоднее одеяние посвятили игровому сервису Xbox Game Pass с логотипом вместо головы снеговика.Технологический гигант уже не в первый раз выпускает свитера с сомнительными изображениями накануне Нового Года. В прошлый раз Microsoft использовали изображение скрепки — классического виртуального помощника Windows. Несмотря на нарочитую уродливость, одежда была моментально раскуплена.Теперь главным украшением стал снеговик с большим зеленым логотипом Xbox Game Pass вместо головы и кнопками X,Y,A,B(как на геймпаде), входящие в элемент узора.Впервые «уродливый свитер» был представлен в 2018 году с дизайном Windows 95 и Windows XP. Оба варианта выпускались ограниченным тиражом и не поступали в массовую продажу.Новинку можно приобрести на платформе Xbox Gear Shop по цене 74,99 доллара. Все доходы от продаж будут пожертвованы в College Success Foundation, некоммерческую организацию, которая помогает студентам с низким доходом, а Microsoft заявляет, что пожертвует сверху еще 100 тысяч долларов.