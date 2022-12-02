Microsoft

Microsoft выпустила новый жутко уродливый свитер, который хотят все

Артем
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На этот раз новогоднее одеяние посвятили игровому сервису Xbox Game Pass с логотипом вместо головы снеговика.

Технологический гигант уже не в первый раз выпускает свитера с сомнительными изображениями накануне Нового Года. В прошлый раз Microsoft использовали изображение скрепки — классического виртуального помощника Windows. Несмотря на нарочитую уродливость, одежда была моментально раскуплена.

Теперь главным украшением стал снеговик с большим зеленым логотипом Xbox Game Pass вместо головы и кнопками X,Y,A,B(как на геймпаде), входящие в элемент узора.
Впервые «уродливый свитер» был представлен в 2018 году с дизайном Windows 95 и Windows XP. Оба варианта выпускались ограниченным тиражом и не поступали в массовую продажу.

Новинку можно приобрести на платформе Xbox Gear Shop по цене 74,99 доллара. Все доходы от продаж будут пожертвованы в College Success Foundation, некоммерческую организацию, которая помогает студентам с низким доходом, а Microsoft заявляет, что пожертвует сверху еще 100 тысяч долларов.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+22
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А за «всех» расписываясь ответить не слабо, если спросят?
Как вы достали уже с подобными заголовками, ну в самом деле, ребят.
Сегодня в 10:05
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+472
Paspartu
Отличный свитер
час назад в 12:21
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