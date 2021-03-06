





Во время выступления на конференции Morgan Stanley по технологиям, медиа и телекоммуникациям генерального директора компании Take-Two Штрауса Зелника спросили, как он относится к повышению цены с 60 до 70 долларов на NBA 2K21 для некстген консоли PlayStation 5, и что это означает для цен на игры в будущем.На это глава студии, известной по таким линейкам игр, как Grand Theft Auto, Red Dead и Civilization, ответил, что последний раз стоимость на ААА-тайлы в США поднимали в 2005-2006 годах, и потребители уже готовы увидеть новые, более высокие, ценники на игры. Однако он тут же добавил, что не все игры Take-Two будут столько стоить: по его словам, «компании необходимо сосредоточиться на предоставлении контента, который оправдывает такую ​​цену».Зелник также добавил, что «мы всегда хотим, чтобы потребители чувствовали, что мы даем гораздо больше, чем просим взамен, и это верно и для наших текущих потребительских расходов. Мы развлекательная компания, мы здесь, чтобы увлекать и развлекать потребителей, и если мы это сделаем, то за этим последует монетизация».Напомним, что симулятор баскетбола NBA 2K21 стал первой игрой для PlayStation 5, получившей повышенный на 10 долларов ценник относительно предыдущих крупных игр. Такое решение поддержал генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан, однако не все ему последовали: например, Ubisoft заявила, что ее первая волна игр для некстгена не будет стоить дороже, чем версии текущего поколения, и пока компания свое слово не нарушает.Что интересно, в России с ценами на NBA 2K21 некоторая путаница: если в США версия для PS4 стоит 60 долларов, а для PS5 — уже 70, то в российском PSN версия для пастгена стоит 4999 рублей, а для некстгена на 700 рублей дешевле. Однако скорее всего эту ошибку поправят, и стоимость для PS5 вырастет до 6 тысяч рублей.