Как поиграть в Apex Legend Mobile в России
Артем Фунтиков —
Apex Legend наконец добралась до мобильных платформ. В России доступ к ней закрыт, но запреты очень легко обойти.
По геймплею Apex Legend Mobile представляет собой многопользовательскую игру со множеством режимов. Кроме классической королевской битвы игрокам доступны режимы быстрая битва, три на три и дезматч. На выбор дается десять игроков.
Игра вышла на платформах Android и iOS. Однако русским геймерам она не доступна. Пользователи сети поделились способом, как обойти ограничения.
Способ для Android:
Чтобы установить игру, нужно скачать APK-файл. Сделать это можно на сторонних сайтах которым вы доверяете (например, Tap-Tap). Запустить ее получится только при подключении VPN к стране, где игра официально поддерживается.
Способ для iOS:
На устройствах Apple нужно зайти в настройки Apple ID и сменить регион на тот, где Apex Legends Mobile официально работает. После этого игра должна стать доступна для загрузки в App Store. Загрузив игру на устройство рекомендуется сменить регион обратно.
К сожалению, такие ограничения уже стали обычной практикой для российских игроков. Ранее мы рассказывали, как обновить игру Brawl Stars для iOS и Android.
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