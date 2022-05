Xbox и Bethesda: чего ждать от презентации

Меньше месяца осталось до начала ежегодной Xbox & Bethesda Games Showcase. Какие игры могут показать в рамках онлайн-презентации.После объединения Xbox и Bethesda ожидания презентации помножились среди геймеров. Трансляция будет проходить в онлайн режиме уже 12 июля. Что мы можем и хотели бы увидеть на будущем мероприятии.В первую очередь все мы ждем больше подробностей об Atomic Heart. Mundfish регулярно делится подробностями разработки, но этого, простите, мало. Хотелось бы уже посмотреть на хоть какой-то полноценный геймплей, а не на коробки, брошюры и короткие записи с засвеченного монитора. Надеемся, что у разработчиков готовится и такой материал. С радостью поддержим отечественного производителя.Любопытно взглянуть, как там дела у S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Но на это надежд мало. Игру перенесли и боюсь все это на неопределенный срок. Впрочем, даже если не брать во внимание обстоятельства, GSC Game World никогда не славилась пунктуальностью. Постоянные переносы уже стали синонимом игровых разработчиков.Starfield и Redfall — игры от Bethesda которые должны были выйти уже этой осенью. Но, как всегда, что-то пошло не так. Проекты внезапно отложили до начала 2023 года. Перенос схожего по стилистике с Fortnite шутера Redfall, спокойно можно пережить, так как откровений от него ждать и не стоит. А вот на Starfield возлагается много надежд. Не зря же разработчики пророчат нам космическую сагу, которая затмит Skyrim. Тем не менее наверняка «беседка» подготовила что-то такое, что сгладит подпорченное впечатление от новых дат релиза.Многострадальной Diablo 4 тоже не помешало бы напомнить о себе. Игра уже несколько лет находится в подвешенном состоянии. За это время Blizzard успели выпустить ремейк второй Diablo. Даже релиз мобильной версии уже не за горами, а четвертая часть все делается и делается. Тоже надеемся и верим.По словам журналиста из Windows Central, на трансляции могут показать более нишевые проекты о которых известно крайне мало. Но это не значит, что они менее интересны. Среди них RPG-экшен Avowed и детективная история Pentament, над которой работает Obsidian (Fallоut: New Vegas). Последняя, к слову, создана под вдохновением Disco Elysium, которая стала чуть ли не возрождением RPG-жанра.Кроме полноценных игр возможен анонс обновлений для Grounted и Sea of Thieves.