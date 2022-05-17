Xbox и Bethesda: чего ждать от презентации
Артем Фунтиков —
Меньше месяца осталось до начала ежегодной Xbox & Bethesda Games Showcase. Какие игры могут показать в рамках онлайн-презентации.
После объединения Xbox и Bethesda ожидания презентации помножились среди геймеров. Трансляция будет проходить в онлайн режиме уже 12 июля. Что мы можем и хотели бы увидеть на будущем мероприятии.
В первую очередь все мы ждем больше подробностей об Atomic Heart. Mundfish регулярно делится подробностями разработки, но этого, простите, мало. Хотелось бы уже посмотреть на хоть какой-то полноценный геймплей, а не на коробки, брошюры и короткие записи с засвеченного монитора. Надеемся, что у разработчиков готовится и такой материал. С радостью поддержим отечественного производителя.
Любопытно взглянуть, как там дела у S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Но на это надежд мало. Игру перенесли и боюсь все это на неопределенный срок. Впрочем, даже если не брать во внимание обстоятельства, GSC Game World никогда не славилась пунктуальностью. Постоянные переносы уже стали синонимом игровых разработчиков.
Starfield и Redfall — игры от Bethesda которые должны были выйти уже этой осенью. Но, как всегда, что-то пошло не так. Проекты внезапно отложили до начала 2023 года. Перенос схожего по стилистике с Fortnite шутера Redfall, спокойно можно пережить, так как откровений от него ждать и не стоит. А вот на Starfield возлагается много надежд. Не зря же разработчики пророчат нам космическую сагу, которая затмит Skyrim. Тем не менее наверняка «беседка» подготовила что-то такое, что сгладит подпорченное впечатление от новых дат релиза.
Многострадальной Diablo 4 тоже не помешало бы напомнить о себе. Игра уже несколько лет находится в подвешенном состоянии. За это время Blizzard успели выпустить ремейк второй Diablo. Даже релиз мобильной версии уже не за горами, а четвертая часть все делается и делается. Тоже надеемся и верим.
По словам журналиста из Windows Central, на трансляции могут показать более нишевые проекты о которых известно крайне мало. Но это не значит, что они менее интересны. Среди них RPG-экшен Avowed и детективная история Pentament, над которой работает Obsidian (Fallоut: New Vegas). Последняя, к слову, создана под вдохновением Disco Elysium, которая стала чуть ли не возрождением RPG-жанра.
Кроме полноценных игр возможен анонс обновлений для Grounted и Sea of Thieves.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia