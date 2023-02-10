Легендарная игра Myst вышла на iPhone и iPad

Остров Мист и его секреты ждут того, кто их изучит и раскроет. Пытаясь выяснить, что же произошло на острове, вы обнаружите, что играете ключевую роль в эпической и еще неоконченной истории.









Остров полон секретов — изучайте мир вокруг и ищите, с чем можно взаимодействовать. Каждая разгаданная загадка приблизит вас к пониманию острова и откроет способы добраться до других невероятных миров, которые в этом мире зовутся «эпохами».









Сделав покупку в приложении, вы откроете другие эпохи Myst, а с ними и еще более сложные задачи, более глубокие связи и головоломки. Раскройте историю жестокого семейного предательства и принимайте решения, которые повлияют как на вас самих, так и на весь мир Myst.









Для тех, кто уже знаком с Myst: эта версия создана с нуля и для игры в 3D и в реальном времени. В ней множество новинок: графические материалы, звуки, новые взаимодействия, специальные возможности управления, локализация на многие языки и даже возможность рандомизации загадок.