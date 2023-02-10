Легендарная игра Myst вышла на iPhone и iPad

В честь 30-летия с выхода легендарной игры Myst студия Cyan перевыпустила мобильную версию популярной головоломки для iPhone и iPad.
Остров Мист и его секреты ждут того, кто их изучит и раскроет. Пытаясь выяснить, что же произошло на острове, вы обнаружите, что играете ключевую роль в эпической и еще неоконченной истории.
Остров полон секретов — изучайте мир вокруг и ищите, с чем можно взаимодействовать. Каждая разгаданная загадка приблизит вас к пониманию острова и откроет способы добраться до других невероятных миров, которые в этом мире зовутся «эпохами».
Сделав покупку в приложении, вы откроете другие эпохи Myst, а с ними и еще более сложные задачи, более глубокие связи и головоломки. Раскройте историю жестокого семейного предательства и принимайте решения, которые повлияют как на вас самих, так и на весь мир Myst.
Для тех, кто уже знаком с Myst: эта версия создана с нуля и для игры в 3D и в реальном времени. В ней множество новинок: графические материалы, звуки, новые взаимодействия, специальные возможности управления, локализация на многие языки и даже возможность рандомизации загадок.
Кстати, оригинальная игра Myst выходила на iOS ещё в 2009 году, но сейчас разработчики представили обновлённую версию с «графикой консольного уровня», в которую можно частично поиграть бесплатно.
Игра работает на устройствах с чипами A12 (iPhone XS) и M1 (iPad Pro, iPad Air) или более новых моделях. Кроме того, обновлённая версия Myst получила поддержку геймпадов, клавиатур и трекпадов.
В бесплатной версии Myst доступна только часть острова, но сейчас полную игру можно приобрести по акции за 899 рублей.
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