Doom из 1993 года запустили на четырёх мониторах. Не всякая современная игра способна на такое

If you have a network, try setting up a network game with three players.

The three terminals should have the parameters:

doom -devparm -nodes 3 -left

doom -devparm -nodes 3

doom -devparm -nodes 3 -right

Американский ютуб-блогер Шелби Джуеден обнаружил малоизвестную возможность игры Doom, вышедшей в 1993 году. Он запустил её на четырех мониторах, получив ультраширокое изображение и отдельный экран с картой.Старые компьютеры не поддерживают подключение нескольких мониторов, поэтому блогеру пришлось использовать четыре отдельных ПК, синхронизировав их непосредственно в Doom по локальной сети. Инструкция по синхронизации была доступна в документации, прилагавшейся к игре:Чтобы опыт был максимально аутентичным, Шелби запускал Doom в MS-DOS 6.22, но рекомендуемых 386-х компьютеров не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к сборкам на основе Intel Pentium 4 с эмуляторами флоппи-дисководов, к которым был примонтирован образ оригинальных дискет с игрой.Известно, что поддержка четырёх мониторов была в Doom до версии 1.6, а затем разработчики отказались от неё. Очевидно, что в те годы мало кто пользовался этой возможностью из-за отсутствия необходимого оборудования в силу его дороговизны.