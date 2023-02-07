Doom из 1993 года запустили на четырёх мониторах. Не всякая современная игра способна на такое
Александр Кузнецов —
Американский ютуб-блогер Шелби Джуеден обнаружил малоизвестную возможность игры Doom, вышедшей в 1993 году. Он запустил её на четырех мониторах, получив ультраширокое изображение и отдельный экран с картой.
Старые компьютеры не поддерживают подключение нескольких мониторов, поэтому блогеру пришлось использовать четыре отдельных ПК, синхронизировав их непосредственно в Doom по локальной сети. Инструкция по синхронизации была доступна в документации, прилагавшейся к игре:
If you have a network, try setting up a network game with three players.
The three terminals should have the parameters:
doom -devparm -nodes 3 -left
doom -devparm -nodes 3
doom -devparm -nodes 3 -right
Чтобы опыт был максимально аутентичным, Шелби запускал Doom в MS-DOS 6.22, но рекомендуемых 386-х компьютеров не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к сборкам на основе Intel Pentium 4 с эмуляторами флоппи-дисководов, к которым был примонтирован образ оригинальных дискет с игрой.
Известно, что поддержка четырёх мониторов была в Doom до версии 1.6, а затем разработчики отказались от неё. Очевидно, что в те годы мало кто пользовался этой возможностью из-за отсутствия необходимого оборудования в силу его дороговизны.
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