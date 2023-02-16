Легендарную «Змейку» возродили в абсолютно новом формате

Фархад

Snek

Студия Aetheric Games разместила в магазин Steam новое переосмысление легендарной игры «Snake», которая многим знакома со времён чёрно-белых телефонов Nokia 3210.

Глубоко в своем логове дремлет воплощение богини Змек, хранительницы заповедного и таинственного святилища. Когда появились жаждущие древних сокровищ мародеры и грабители могил, суровые жрицы подняли тревогу и пробудили Змек, которая будет защищать святилище, поедать неверующих и расти, расти, расти…

Вы играете за гигантскую змею. По сюжету всё происходит в подземелье, состоящем из множества плиток с различными головоломками. Основными особенностями этой версии игры являются:
  • непрерывное и переплетённое подземелье головоломок;
  • пять областей, различающихся внешне, по музыке и по стилю загадок;
  • все загадки и ловушки основаны на ритме музыки и длине змейки.
Snek

Кроме того, в игре присутствуют 4 вида оппонентов с оригинальными стилями головоломок, различные улучшения, секретные уровни, кастомизация кожи змеи путём создания собственных узоров, а также редактор уровней, позволяющий сооружить собственную головоломку.

Демо-версию можно скачать бесплатно, а полная игра сейчас доступна со скидкой за $5,59.

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Источник:
Steam
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Комментарии

banditos
+105
banditos
Для Ведра забыли уточнить;)
Сегодня в 13:41
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