Легендарную «Змейку» возродили в абсолютно новом формате

Студия Aetheric Games разместила в магазин Steam новое переосмысление легендарной игры «Snake», которая многим знакома со времён чёрно-белых телефонов Nokia 3210.
Глубоко в своем логове дремлет воплощение богини Змек, хранительницы заповедного и таинственного святилища. Когда появились жаждущие древних сокровищ мародеры и грабители могил, суровые жрицы подняли тревогу и пробудили Змек, которая будет защищать святилище, поедать неверующих и расти, расти, расти…
Вы играете за гигантскую змею. По сюжету всё происходит в подземелье, состоящем из множества плиток с различными головоломками. Основными особенностями этой версии игры являются:
- непрерывное и переплетённое подземелье головоломок;
- пять областей, различающихся внешне, по музыке и по стилю загадок;
- все загадки и ловушки основаны на ритме музыки и длине змейки.
Кроме того, в игре присутствуют 4 вида оппонентов с оригинальными стилями головоломок, различные улучшения, секретные уровни, кастомизация кожи змеи путём создания собственных узоров, а также редактор уровней, позволяющий сооружить собственную головоломку.
Демо-версию можно скачать бесплатно, а полная игра сейчас доступна со скидкой за $5,59.