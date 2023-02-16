Легендарную «Змейку» возродили в абсолютно новом формате

Студия Aetheric Games разместила в магазин Steam новое переосмысление легендарной игры «Snake», которая многим знакома со времён чёрно-белых телефонов Nokia 3210.

Глубоко в своем логове дремлет воплощение богини Змек, хранительницы заповедного и таинственного святилища. Когда появились жаждущие древних сокровищ мародеры и грабители могил, суровые жрицы подняли тревогу и пробудили Змек, которая будет защищать святилище, поедать неверующих и расти, расти, расти…