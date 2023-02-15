Мемный шутер по «Острову сокровищ» вышел в Steam. Безудержное веселье за 18 рублей
Артем Фунтиков —
Игру назвали Dr. Livesey Rom and Death Edition. В компании с харизматичным доктором Ливси, Джимми и Сквйром, нам предстоит жесткий замес за сундук с сокровищами. Идеей для создания послужил мем, который завирусился в рунете в 2021 году.
Шутер состоит из нескольких боевых арен с полчищами врагов. Все что нужно делать — отстреливать супостатов и собирать разбросанные по острову предметы. Сделать это не так-то просто — на экране происходит форменный хаос из мультяшных эффектов и большого количества врагов. Впрочем, это только добавляет веселья игровому процессу. Иногда персонажи получают временные усиления вроде повышенной скорости, бессмертие или увеличенный урон противнику. Когда уровень зачищен, приходит время сразиться с боссом.
Вся эта вакханалия происходит на фоне рисовки, взятой из мультфильма «Остров сокровищ». Правда источником вдохновения послужила не советская адаптация произведения Р.Л. Стивенсона, а мем «Доктор Ливси идет под фонк». В нем персонажи шагают под ритмичную агрессивную музыку. Нарезка получила популярность в русском сегменте интернета, а позже перекинулась на запад с разными интерпретациями и подражаниями.
Игра уже доступна в Steam по распродаже за 18 рублей (настоящая цена — 30 рублей). Пользователи высоко оценили шутер: из 924 отзывов 96% — положительные. Для запуска потребуется ПК с процессором Pentium Dual Core 1.3 ГГц, оперативной памятью 512 МБ и видеокартой с поддержкой DirectX 9.
А тем кто хочет освежить память или окунуться в детство, предлагаем посмотреть оригинал режиссера Давида Черкасского. К слову, на тот момент картина содержала инновационные решения, комбинируя мультипликацию с художественными вставками.
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