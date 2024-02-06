Легендарный соулслайк Миядзаки портируют на смартфоны

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Крупнейший китайский холдинг Tencent активно работает над мобильным портом популярной ролевой игры Elden Ring. Об этом сообщает Reuters.Крупнейшая по выручке игровая компания в мире приобрела лицензионные права на игру у FromSoftware в 2022 году, а также 16% акций студии. Тогда Tencent не раскрыла своих планов по разработке мобильной версии игры. Однако теперь стало известно о планах коварных китайцев по превращению премиального тайтла Миядзаки в условно-бесплатную коптильню с уймой доната.Источники Reuters открыто проводят параллели с другой популярной игрой от главного конкурента Tencent — miHoYo. Да, речь идёт о Genshin Impact.Увы, Tencent и FromSoftware пока не комментируют эту информацию. Вполне вероятно, мы узнаем официальные подробности о мобильной версии Elden Ring в ближайшем будущем.