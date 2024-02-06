Легендарный соулслайк Миядзаки портируют на смартфоны

Фархад
ER

Крупнейший китайский холдинг Tencent активно работает над мобильным портом популярной ролевой игры Elden Ring. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшая по выручке игровая компания в мире приобрела лицензионные права на игру у FromSoftware в 2022 году, а также 16% акций студии. Тогда Tencent не раскрыла своих планов по разработке мобильной версии игры. Однако теперь стало известно о планах коварных китайцев по превращению премиального тайтла Миядзаки в условно-бесплатную коптильню с уймой доната.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Источники Reuters открыто проводят параллели с другой популярной игрой от главного конкурента Tencent — miHoYo. Да, речь идёт о Genshin Impact.

Увы, Tencent и FromSoftware пока не комментируют эту информацию. Вполне вероятно, мы узнаем официальные подробности о мобильной версии Elden Ring в ближайшем будущем.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Reuters
Cсылки по теме:
Steam даст поиграть в сотни бесплатных игр
Исследование: что больше всего раздражает геймеров?
Что показала Sony на PlayStation State of Play 2024

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4855
Mers
И выйдет она онли на iPhone 15 Pro?
43 минуты назад
#