Исследование: что больше всего раздражает геймеров?

Александр
Фото: Unsplash

Российский бренд игровых устройств GMNG выяснил, что больше всего раздражает геймеров. Для этого бренд провёл исследование среди 3312 россиян, увлекающихся компьютерными играми, в возрасте от 10 до 45 лет.  48% респондентов регулярно испытывают недовольство во время прохождения компьютерных игр. Лишь 14% опрошенных утверждают, что почти никогда не сталкиваются с раздражением. 

Больше половины опрошенных (53%) выделили читерство (мошенничество в игре) как самую популярную причину для злости. На второе (40%) место геймеры поставили «душных» и токсичных сокомандников. Тройку причин (37%) закрывает алчность разработчиков. В отношении игровой техники пользователи ПК выделили для себя следующие триггеры: ненадежный компьютер (47%), неудобная мебель (34%), а также низкая цветопередача у монитора (23%). Треть опрошенных считают российское игровое сообщество токсичным (32%). При этом более половины игроков утверждают, что в последние годы негатива в сообществе стало больше.

«Во-первых, это технические проблемы: как лаги, вылеты из игры и проблемы с подключением, которые мешают игровому процессу и вызывают агрессию. Во-вторых, нечестные игроки, которые используют ошибки или преимущества игры в своих целях, портят удовольствие другим игрокам и создают нездоровую атмосферу в игровом сообществе. И, конечно же, ограничения и несправедливые правила, установленные разработчиками игр, которые могут нарушать баланс игры или препятствовать получению полного удовольствия от игрового процесса», — комментирует один из участников исследования.

Исследование в формате онлайн-опроса проводилось в ноябре 2023 года. Оно состояло из 15 вопросов, в нём приняли участие респонденты со всей России, являющихся подписчиками тематических игровых сообществ в социальных сетях.
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Комментарии

EDD
+458
EDD
Вы среди кого отпрашивали?? Больше всего геймеров раздражают конские цены на видюхи. На всё остальное вообще пох.
Сегодня в 17:34
#
+851
Paspartu EDD
Конские они были года 3 назад. Сейчас норм
Сегодня в 18:40
#
tellurian
+2668
tellurian EDD
Ну не скажи. Кроме цен и другие вопросы важны.
2 часа назад в 18:57
#
+330
den3221
Бесят некрасивые женские персонажи в играх!)))
Сегодня в 18:15
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