Microsoft хочет подвинуть Apple и Google. Шансы есть

«Сделка улучшит возможности Microsoft по созданию магазина игр следующего поколения, который будет доступен на разных устройствах, включая мобильные, благодаря добавлению контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться масштабировать Xbox Store на мобильные устройства, привлекая геймеров на новую мобильную платформу Xbox Mobile Platform.»

Конкуренцию App Store и Google Play может составить магазин мобильных игр Xbox.Об этом сообщает зарубежный портал Thr Verge. В ходе рассмотрения дела по слиянию Microsoft и Activision Blizzard, был подан ряд документов, подтверждающий планы на создание игрового магазина. Причем софтверный гигант заверяет, что покупка издателя совершается для расширения мобильного сегмента игр, а не ради создания монополии в игровой индустрии.Компания также продолжает продвигать облачный сервис Xbox Cloud Gaming, развивая нишу портативных развлечений. Microsoft уже внедрила поддержку мобильных игр на консоль Stem Deck от Valve и, по всей видимости, не собирается останавливаться на достигнутом.