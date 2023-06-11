Microsoft представила Flight Simulator 2024, дополнение к Cyberpunk 2077 и другие новые игры

Компания Microsoft анонсировала выпуск нескольких десятков игр для ПК и Xbox на игровой презентации Xbox Games Showcase. Главным анонсом, пожалуй, стал Flight Simulator 2024, но есть и другие интересные новинки.В игре улучшена графика и введена дополнительная механика. Игроки смогут летать на самолётах, вертолётах и воздушных шарах, а также выполнять другие активности (например, тушить пожары и спасать людей). Релиз на ПК и Xbox запланирован на 2024 год.Игр от студий Massive Entertainment и Ubisoft, действие которой происходит между событиями, описанными в фильмах Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Главная героиня - девушка по имени Кей Весс, которая ищет свободу и средства на существование не совсем честными способами. Это игра с открытым миром, возможностью исследовать планеты и вступать в преступные сообщества. Дата релиза пока не объявлена.Разработанная компаниями Atlus и SEGA обновлённая версия jRPG-игры, изначально вышедшей в 2006 году с графикой, по уровню подтянутой до гораздо более свежей пятой части. Релиз на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и в Game Pass запланирован на начало 2024 года.Игра про воительницу по имени Сенуа, которая борется со своими внутренними демонами. Релиз на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и в Game Pass запланирован на 2024 год, в Steam уже можно оформить предзаказ.Научно-фантастическая RPG с покорением космоса, битвам с врагами, роботами и динозаврами. Релиз на ПК и Xbox Series X|S состоится 6 сентября 2023 года.Крупное DLC-обновление Cyberpunk 2077, в котором героиня игры Ви заключает сделку с властями Новых США и пытается спасти президента страны в обмен на избавление от смерти. Релиз на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 состоится 26 сентября 2023 года.