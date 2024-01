На смартфонах вышла игра Plants vs. Zombies 3. Где скачать, чтобы поиграть?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Electronic Arts выпустила третью часть игры Plants vs. Zombies. Она доступна в Play Маркете и App Store лишь в некоторых странах, но обладатели Android-смартфонов всё равно могут скачать и запустить её, независимо от того, где они находятся.Скачать Plants vs. Zombies 3 для Android можно отсюда . Игра частично поддерживает русский язык, она переведена не полностью, что не особо мешает геймплею, поскольку и так всё понятно, а в диалоги героев между уровнями можно не вникать.Игра Plants vs. Zombies 3 сильно похожа на предыдущие части, но графика сильно улучшена и появился полноценный сюжетный режим, разделённый на несколько эпизодов. Как и раньше, нужно защищать дом от зомби, выращивая на лужайке различные растения и грибы, которые дают ресурсы и позволяют атаковать врагов и защищаться от них. Сложность игры возрастает с каждым последующим уровнем, и в какой-то момент игроку придётся выстраивать тактику для эффективного урона и выживания.