На смартфонах вышла игра Plants vs. Zombies 3. Где скачать, чтобы поиграть?

Александр


Компания Electronic Arts выпустила третью часть игры Plants vs. Zombies. Она доступна в Play Маркете и App Store лишь в некоторых странах, но обладатели Android-смартфонов всё равно могут скачать и запустить её, независимо от того, где они находятся.

Скачать Plants vs. Zombies 3 для Android можно отсюда. Игра частично поддерживает русский язык, она переведена не полностью, что не особо мешает геймплею, поскольку и так всё понятно, а в диалоги героев между уровнями можно не вникать.


Игра Plants vs. Zombies 3 сильно похожа на предыдущие части, но графика сильно улучшена и появился полноценный сюжетный режим, разделённый на несколько эпизодов. Как и раньше, нужно защищать дом от зомби, выращивая на лужайке различные растения и грибы, которые дают ресурсы и позволяют атаковать врагов и защищаться от них. Сложность игры возрастает с каждым последующим уровнем, и в какой-то момент игроку придётся выстраивать тактику для эффективного урона и выживания.

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