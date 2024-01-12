Satechi представила новый хаб для Mac mini и мощную GaN-зарядку на 145 Вт

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель аксессуаров Satechi представил новые USB-концентраторы и зарядные устройства для гаджетов Apple.Первая новинка — Satechi Stand & Hub представляет из себя подставку со встроенным хабом для Mac mini и Mac Studio. Компьютер устанавливается прямо на эту площадку и подключается по USB-C. Внутри хаба есть слот для накопителя NVMe/M.2 SATA, а на корпус вынесены порты USB-C, USB-A, 3,5-мм аудиоразъём и слоты для карт памяти TF/microSD. Накопитель SSD можно использовать для резервного копирования Time Machine. Цена этого аксессуара — $100.Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub Pro — ещё один хаб с тремя портами Thunderbolt 4, которые поддерживают передачу данных со скоростью до 40 ГБ/с, а также могут выдавать мощность до 15 Вт на подключенные периферийные устройства. Концентратор поддерживает до двух 4K-дисплеев или один 8K-монитор. Стоит такой хаб $200.Satechi GaN Travel Charger — адаптер питания GaN с 4 портами USB-C и суммарной мощностью 145 Вт. Причём два порта USB-C 3.1 могут выдать до 140 Вт, а два порта USB-C 3.0 — до 45 Вт. Максимальная мощность 145 Вт распределяется между подключёнными устройствами. Зарядное устройство также уже доступно в некоторых странах по цене $120.