Notcoin запустили новую тапалку в Telegram. Тапать не нужно, а что делать в Not Pixel

В чем суть игры

Какие есть бонусы

Система лиг — больше закрашенных пикселей, выше лига и соответственно дополнительная награда

Достижения — награды за закраску определенного количества пикселей и приглашения друзей

Что такое и зачем нужны бусты

Paint Reward — увеличивают получаемую награду за закраску одного пикселя

Recharging Speed — увеличивает скорость регенерации энергии для закраски пикселей

Energy Limit — увеличивает количество получаемой энергии за одну сессию

Что в итоге

Помните тот самый Notcoin, с которого начался феномен игр-таполок в Telegram? Поговаривают, что эти ребята приложили руку и к проекту DOGS. Однако эта заметка об их новой «тапалке» — Not Pixel. В ней вместо тапов закрашивают пиксели и получают очки.👉🏻На главном экране Not Pixel представлено огромное полотно, которое можно увеличивать или уменьшать. Цель игры — закрашивать пиксели на виртуальном холсте. За каждый закрашенный пиксель майнятся внутренние очки PX.Можно закрашивать пиксели в случайном порядке, перекрашивать чужие или объединятся в сквады и координировано закрашивать полотно, создавая рисунки. К слову прямо сейчас, судя по всему, лидирует российский флаг.В Not Pixel предусмотрена бонусная система. Самый простой бонус — инвайт. За каждого приглашенного друга игра начисляет 64 пикселя.Также в Not Pixel можно объединятся в сквады для получения бонусов к майнингу. Я создал такой сквад, вы можете присоединиться к нему по ссылке . Залетайте, будем вместе красить.Ну и конечно же не обошлось без привычных бонусов за подписки на каналы и соцсети.Помимо всего вышеперечисленного:Также, как и в оригинальной тапалке Notcoin, в Not Pixel имеются бусты. Всего их три:Также в игре имеются бусты за звезды, но я не вижу смысла о них упоминать. Их всего три, если понадобятся — сами разберетесь.В качестве вывода изложу свои основные принципы по отношению к этим тап-проектам в Telegram. Самое главное не заносить реала. Нет никаких гарантий, что из этого всего что-то выгорит. Эти игры — всего лишь весёлое совместное времяпрепровождение.В целом создатели Notcoin уже отметились успешными запусками, может и с Not Pixel получится что-нибудь интересное.