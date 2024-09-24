Notcoin запустили новую тапалку в Telegram. Тапать не нужно, а что делать в Not Pixel

Помните тот самый Notcoin, с которого начался феномен игр-таполок в Telegram? Поговаривают, что эти ребята приложили руку и к проекту DOGS. Однако эта заметка об их новой «тапалке» — Not Pixel. В ней вместо тапов закрашивают пиксели и получают очки.
👉🏻 Игра доступна в качестве Telegram-бота по ссылке.
В чем суть игрыНа главном экране Not Pixel представлено огромное полотно, которое можно увеличивать или уменьшать. Цель игры — закрашивать пиксели на виртуальном холсте. За каждый закрашенный пиксель майнятся внутренние очки PX.
Можно закрашивать пиксели в случайном порядке, перекрашивать чужие или объединятся в сквады и координировано закрашивать полотно, создавая рисунки. К слову прямо сейчас, судя по всему, лидирует российский флаг.
Какие есть бонусыВ Not Pixel предусмотрена бонусная система. Самый простой бонус — инвайт. За каждого приглашенного друга игра начисляет 64 пикселя.
Также в Not Pixel можно объединятся в сквады для получения бонусов к майнингу. Я создал такой сквад, вы можете присоединиться к нему по ссылке. Залетайте, будем вместе красить.
Ну и конечно же не обошлось без привычных бонусов за подписки на каналы и соцсети.
Помимо всего вышеперечисленного:
- Система лиг — больше закрашенных пикселей, выше лига и соответственно дополнительная награда
- Достижения — награды за закраску определенного количества пикселей и приглашения друзей
Что такое и зачем нужны бустыТакже, как и в оригинальной тапалке Notcoin, в Not Pixel имеются бусты. Всего их три:
- Paint Reward — увеличивают получаемую награду за закраску одного пикселя
- Recharging Speed — увеличивает скорость регенерации энергии для закраски пикселей
- Energy Limit — увеличивает количество получаемой энергии за одну сессию
Также в игре имеются бусты за звезды, но я не вижу смысла о них упоминать. Их всего три, если понадобятся — сами разберетесь.
Что в итогеВ качестве вывода изложу свои основные принципы по отношению к этим тап-проектам в Telegram. Самое главное не заносить реала. Нет никаких гарантий, что из этого всего что-то выгорит. Эти игры — всего лишь весёлое совместное времяпрепровождение.
В целом создатели Notcoin уже отметились успешными запусками, может и с Not Pixel получится что-нибудь интересное.