Проект DOGS раздал крипту. Какие есть еще тапалки в Telegram

Нет смысла отрицать, что одной из самых обсуждаемых тем в этом году стал феномен тапалок в Telegram. Зачастую, это простенькие игры с незатейливой механикой, которые позволяют выиграть криптовалюту. Все они доступны в виде бота прямо в мессенджре Павла Дурова.
Впрочем, не будет лишним сразу отметить, что все эти проекты объединяет отсутствие каких-либо гарантий. Можно что-то получить или просто потратить время. Мой самый главный принцип: не заносить туда реальных денег.
Запустил феномен тапалок проект Notcoin — простенькая игра, которая стартовала 1 января 2024 года. Создатели предложили пользователям добывать монетки, нажимая на экран (за тапы). Notcoin быстро разошелся по сарафанному радио и набрал более 30 млн игроков. Уже весной этого года проект раздал заработанные монеты. Они всё еще в ходу, а их курс в Кошельке Telegram составляет 0,703 р. на момент публикации.
Следом за Notcoin подтянулись последователи — нашумевший «Хомяк» (он же Hamster Kombat) и другие тапалки. В середине июля стартовал DOGS. Проект с Notcoin объединяли отсутствие хайпа на запуске и косвенная связь с Павлом Дуровом (этот факт остается не подтвержденным). Однако создатели DOGS использовали в оформлении своего бота собаку Spotty, которую когда-то нарисовал Павел.
Механика DOGS была одной из самых простых — монеты начислялись за возраст Telegram-аккаунта и наличие подписки Premium. Позднее можно было получить бонусы за ежедневный вход и дополнительные задания.
Уже в конце августа DOGS провел листинг и раздал все полученные монеты на привязанные кошельки и биржи. В этой заметке я собрал еще несколько похожих проектов, за которыми периодически наблюдаю. Я расставил их на свой взгляд по перспективности (по убыванию).
BlumВ этой тапалке довольно простая основная механика — нужно просто заходить и собирать накопившиеся монетки кнопкой Claim внизу экрана. Сбор длится 8 часов — по истечению времени заходим, собираем и запускаем новый сбор кнопкой Start farming.
Внутри Blum предусмотрена встроенная игра, позволяющая получить дополнительные монеты — Drop game. Нужно нажатием собирать падающие цветочки, избегая бомб. Заморозить падение можно поймав ледышку.
Также в Blum в разделе Tasks можно найти задания, которые позволяют получить монеты. Чаще всего их начисляют за просмотры роликов и подписки на соцсети (после получения можно отписаться, а еще не всегда нужно подписываться — достаточно перейти по ссылке).
И наконец еще два способа получения монет — их начисляют за приглашение друзей в проект, а также можно вступить в Tribe. Залетайте по ссылке, я сделал трайб, в нём монеты копятся быстрее.
TapSwapЭто ближайший аналог Notcoin, поскольку используется аналогичная механика — тапаем монетку и зарабатываем очки. Не стану описывать основной игровой процесс, поскольку у нас была про это отдельная заметка. Добавлю, что дополнительные монеты можно получить за просмотры роликов из раздела Tasks и за приглашение друзей в проект.
Недавно в TapSwap появилась дополнительная игра — Town. Там нужно развивать свой город, прокачивая и приобретая здания. Эти действия позволяют получать очки другого типа — пассивный доход. Однако в этом разделе есть полезная возможность — за прокачку некоторые зданий начисляют валюту Gems, за которую в свою очередь можно приобрести бонус (Boost), удваивающий количество получаемых за один там монет.
Листинг TapSwap намечен на третий квартал этого года. Врочем, стоит отметить, что у проекта уже были переносы, поскольку он изначально в качестве платформы использовал блокчейн Solana, а затем создатели перенесли его на TON.
HEXN.IOСкорее всего, прямо сейчас HEXN.IO — одна из самых простых тапалок в телеграм. Раз в четыре часа заканчивается сбор очков (HP) — нужно зайти, собрать их кнопкой Claim и запустить сбор заново.
Бонусы к сбору HP можно получить за ежедневный вход. Не забудьте активировать их, нажав на кнопку с ракетой.
Помимо этого, очки можно получить за задания в разделе Tasks. Тут все стандартно подписки на каналы, соцсети и запуски боток. Также бонусы начисляют за приглашения друзей в проект.
ANON SpaceСоздатели ANON Space решили не заморачиваться с игровой механикой — раз в 8 часов нужно заходить в бота и собирать очки нажатием одной кнопки Claim.
Есть встроенная игра — летаем на самолете в поисках щита. После его обнаружения нужно собирать звездочки.
Помимо всего вышеперечисленного дополнительные очки можно нафармить за приглашение друзей и выполнение заданий.