В Telegram появилась полезная игра тапалка. Она не отнимает времени и рассказывает возраст вашего аккаунта
Георгий Лямин —
В мессенджере Telegram появилась новая игра-тапалка Dogs. Самое интересное, что в ней не нужно ничего тапать, а еще она покажет возраст вашей учетной записи.
Механика игры очень простая. Переходим по ссылке и бот начисляет очки за возраст аккаунта. Чем старше учетная запись, тем больше дают очков. В моем случае за десятилетний аккаунт начислили 8 788 и еще сверху 300 за подключенный Premium.
Если верить слухам в криптосообществе, это будет мемкоин на платформе Ton. В качестве логотипа используется собака Spotty, которую когда-то нарисовал Павел Дуров во время благотворительной программы для детских домов.
Проект Dogs стартанул несколько дней назад и очень быстро завирусился — 10 июля создатели отчитались о 1 000 000 пользователей за 24 часа после старта.
Напомним, ранее мы рассказывали о тапалках TapSwap, Hamster Kombat (Хомяк), а также делали подборку аналогичных проектов.
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