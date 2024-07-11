В Telegram появилась полезная игра тапалка. Она не отнимает времени и рассказывает возраст вашего аккаунта

Георгий
Dogs

В мессенджере Telegram появилась новая игра-тапалка Dogs. Самое интересное, что в ней не нужно ничего тапать, а еще она покажет возраст вашей учетной записи.

Механика игры очень простая. Переходим по ссылке и бот начисляет очки за возраст аккаунта. Чем старше учетная запись, тем больше дают очков. В моем случае за десятилетний аккаунт начислили 8 788 и еще сверху 300 за подключенный Premium.

Dogs

Если верить слухам в криптосообществе, это будет мемкоин на платформе Ton. В качестве логотипа используется собака Spotty, которую когда-то нарисовал Павел Дуров во время благотворительной программы для детских домов.

Проект Dogs стартанул несколько дней назад и очень быстро завирусился — 10 июля создатели отчитались о 1 000 000 пользователей за 24 часа после старта.

Напомним, ранее мы рассказывали о тапалках TapSwap, Hamster Kombat (Хомяк), а также делали подборку аналогичных проектов.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров в восторге от игры TapSwap. О чём она и как в неё играть?
Почему все без ума от Hamster Kombat? Играли все выходные, всё поняли и делимся секретами игры
Игры-тапалки в Telegram: что это, какие бывают и как на них заработать денег

Рекомендации

Рекомендации

Павел Дуров в восторге от игры TapSwap. О чём она и как в неё играть?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1042
Dmitriy
Деградация forever...
час назад в 10:46
#