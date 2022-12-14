Обновление сломало Геральта. Игроки в гневе от ремастера «Ведьмака 3»
Артем Фунтиков —
После долгожданного апдейта пользователи Steam засыпали CDPR негативными обзорами. Игра тормозит, вылетает и ломает сохранения.
Официальное обновление для The Witcher 3, улучшающее графику на консолях нового поколения и ПК, принесло игрокам множественные проблемы и новые баги. Как сообщают пользователи Steam игра, которая раньше нормально работала, стала сильно тормозить с просадками до 15-20 кадров в секунду, даже без режима с трассировкой лучей. Проблему подтверждают даже владельцы мощных ПК и призывают отказаться от халтурного обновления. Некоторые предполагают, что технологии DLSS и FSR 2, созданные улучшить производительность, попросту не работают. Также наблюдаются зависания и проблемы с управлением.
Обещанные исправления добавило еще больше ошибок и исчезновение текстур.
Кроме того игроки жалуются на поломку функций Steam — меню Steam не открывается поверх игры, но энтузиасты утверждают, что проблему всё же можно решить.
На Steam Deck обновлённый «Ведьмак» вылетает и ломает сохранения. Часть, полюбившихся пользователями модов, перестали работать.
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