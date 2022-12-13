Doom получит новые уровни по случаю 30-летия. Автор оригинальной игры уже хвастается наработками
Александр Кузнецов —
В 2023 году первой части игры Doom исполнится 30 лет. Её автор Джон Ромеро готовит новые уровни для этого шутера и вовсю показывает их в стримах на твиче.
В середине 2019 года Ромеро выпустил несколько новых уровней для Doom — они получили название Sigil и доступны в игровых магазинах бесплатно тем, кто купил лицензионную версию игры. Чуть позже вышел ремастер Doom, в котором полностью сохранился вайб игры и лишь добавлена поддержка современного железа, в том числе мониторов с соотношениями сторон и пиксельными разрешениями, которых не было в прежние годы.
Обновление, которое готовит Джон Ромеро, носит название Sigil II. Разработчик уже создал несколько скетчей с картами новых уровней и теперь прорабатывает сценарии, в которых будут предусмотрены новые испытания для игроков. Карты, само собой, не финальные, ведь у Ромеро достаточно времени, чтобы улучшить их, в том числе на основе пожеланий и отзывов геймеров. Не исключено, что обновление Sigil II, как и первая часть апдейта, будет распространяться бесплатно.
Игра Doom стала своего рода эталоном для компьютерных шутеров и задала множество стандартов для таких игр. Очевидно, что без неё не было бы Quake (ещё одна разработка Джона Ромеро), Counter-Strike и многих других подобных проектов (включая современные хиты, вроде PUBG и Fortnite), либо они были бы совершенно другими.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
А сейчас какая самая крутая?
2 часа назад в 19:12
Ответить#
Doom, его куда только не партируют, он архимультиплатформенный 🤘
час назад в 20:46
Ответить#