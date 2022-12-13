Игры Doom

Doom получит новые уровни по случаю 30-летия. Автор оригинальной игры уже хвастается наработками

Александр


В 2023 году первой части игры Doom исполнится 30 лет. Её автор Джон Ромеро готовит новые уровни для этого шутера и вовсю показывает их в стримах на твиче.

В середине 2019 года Ромеро выпустил несколько новых уровней для Doom — они получили название Sigil и доступны в игровых магазинах бесплатно тем, кто купил лицензионную версию игры. Чуть позже вышел ремастер Doom, в котором полностью сохранился вайб игры и лишь добавлена поддержка современного железа, в том числе мониторов с соотношениями сторон и пиксельными разрешениями, которых не было в прежние годы.



Обновление, которое готовит Джон Ромеро, носит название Sigil II. Разработчик уже создал несколько скетчей с картами новых уровней и теперь прорабатывает сценарии, в которых будут предусмотрены новые испытания для игроков. Карты, само собой, не финальные, ведь у Ромеро достаточно времени, чтобы улучшить их, в том числе на основе пожеланий и отзывов геймеров. Не исключено, что обновление Sigil II, как и первая часть апдейта, будет распространяться бесплатно.

Игра Doom стала своего рода эталоном для компьютерных шутеров и задала множество стандартов для таких игр. Очевидно, что без неё не было бы Quake (ещё одна разработка Джона Ромеро), Counter-Strike и многих других подобных проектов (включая современные хиты, вроде PUBG и Fortnite), либо они были бы совершенно другими.
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Комментарии

XuliGAN
+108
XuliGAN
Однозначно Doom топ игра 90-х
Сегодня в 18:57
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