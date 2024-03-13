Обновлённый DirectX 12 позволяет запускать современные игры даже на старых ПК

Александр
Фото: Unsplash

Компания Microsoft выпустила обновлённую версию DirectX 12 — с интегрированной поддержкой технологии Work Graphs. Эта технология улучшает взаимодействие старых процессоров с современными видеокартами, что позволяет увеличить производительность в играх на компьютерах, которые подверглись апгрейду лишь частично.

Инженеры Microsoft разрабатывали технологию Work Graphs совместно с коллегами из Intel, NVIDIA и AMD, благодаря чему она получила полноценную низкоуровневую поддержку всех популярных процессоров и видеокарт. Суть её работы сводится в перераспределении задач в играх и русорсоёмких программах — часть вычислений переносится с процессора на видеокарту, что даёт общий прирост производительности компьютера. Также задействуется технология ResizableBAR, которая позволяет процессору записывать данные в видеопамять напрямую с минимальными задержками за счёт отсутствия необходимости использовать для этого шину PCI.

Чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии, недостаточно обновить DirectX 12 и установить новый драйвер видеокарты. Необходимо, чтобы разработчики той или иной игры добавили её поддержку в свой проект, а они могут сделать это при помощи обновлённого до версии 1.613 инструмента Agility SDK. Поддержка Work Graphs обеспечивается на компьютерах с процессором Intel или AMD и с видеокартой NVIDIA из серии GeForce RTX 3000 или RTX 4000 с драйвером версии не ниже 551.76 или видеокартой AMD из серии Radeon RX 7000.

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Источник:
Microsoft
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