Одну из главных опций Atomic Heart урезали прямо перед выходом игры

«К сожалению, некоторых людей волнует вопрос частоты кадров, но это не отбрасывает тот факт, что трассировка лучей в играх является сложным делом для разработчиков, которое невозможно было сделать до недавнего времени. На данный момент нам слишком рано сосредотачиваться на кадрах в секунду и производительности. Кроме того, мы используем трассировку лучей всего для трех элементов: отражений, преломлений и теней в окружающей среде. Даже при наличии трассировки производительность хорошая, и мы ожидаем дальнейшего улучшения по мере продвижения разработки. Мы очень тесно сотрудничаем с NVIDIA над оптимизацией игры. Atomic Heart также будет использовать NVIDIA DLSS, позволяющую сделать производительность еще лучше.»

Речь идет о трассировке лучей. Для её создания Mundfish привлекла разработчиков из NVIDIA. Из ПК-версии игры технологию убрали в самый последний момент.Ранее генеральный директор Mundfish сообщал, что рейтрейсинг не появится на консолях Xbox и PlayStation, но о версии для персональных компьютеров речи не велось. В конце концов современные ПК обладают гораздо большими мощностями, чем консоли и многие конфигурации вполне могли потянуть трассировку лучей. Но скорее всего разработчики решили не рисковать и отдали предпочтение производительности, которая в игре реализована на очень высоком уровне. На крайний случай, заявленное реалистичное освещение можно было добавить, как отключаемую опцию.Любопытно, что в Mundfish еще в 2018 году делали ставку на создание трассировки лучей. Разработчики даже выпустили специальный трейлер, который демонстрирует возможности видеокарт GeForece RTX от Nvidia.В 2019 году Роберт Багратуни поделился мнением о передовой функции освещения:Вполне возможно, что функцию добавят вместе с дальнейшими исправлениями.