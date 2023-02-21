Купившие Atomic Heart в VK Play не могут скачать игру. Пользователи сказали все, что думают о сервисе

«Можно ли вернуть игру? Купил, скорость загрузки напрочь отсутствует! Вы вообще издеваетесь? Лучше бы с проблемой разбирались, а не новости свои постили.»

«Экспериментальный разве что лаунчер у вас с бесконечными зависаниями и загрузкой 0 кб/с. Но самое прикольное, что в какой-то момент игра исчезла из библиотеки, словно я и не покупал ее. Надо добавить достижение за успешное скачивание с первой попытки и без зависания.»

«Как разогнать ее хотя бы до 7... У меня как приклеенная 1-2 МБ, за пять часов только 20 гектар скачалось. 100 МБ инет, ничего параллельно сеть не грузит и близко.»

«Качаю игру уже 12 час! Лаунчер — топ (нет).»

«Боже, я купил игру по предзаказу и до сих пор жду когда она появится в библиотеке из-за того, что у кого-то долбаные косяки с серверами и платформой. Скажите открыто всему комьюнити «Извините, мы накосячили, есть вот такие и вот такие проблемы. Мы будем стараться исправить». Ваши бездушные размытые сообщения о технических проблемах убивают лояльность клиентов. А создавать постики о тестах по игре, которую до сих пор пытаются опробовать 70% уже КУПИВШИХ её людей — максимально подло и глупо.»

«В первый и последний раз пользуюсь данной площадкой. Мало того, что игра релизнулась ПОЗЖЕ ВСЕХ, так ещё и сама площадка дико забагованная. Вернувшись утром, я обнаружил, что игра у меня НЕ КУПЛЕНА, а после ребута приложения, игра скачалась на жалкие 30% за ночь (время по МСК). Итог — я до сих пор не могу поиграть. Спасибо, вкплей.»

«Господа «разработчики» «божественного» клиента не хотят рассказать, почему игра скачивается повторно? Может пора пост кинуть где вы «объясняетесь за свою рукожопость? Скажите хотя бы коронную «Удалите клиент, почистите кэш, установите заново. Если не получается-то напишите в поддержку, в которой вам тоже самое скажут, а потом недельки 3 будете ждать решения». Если взялись держать игру на ру сегменте, то мб нужно какие-то меры предпринять? Или у вас там кнопки на клавиатуре стерлись и поэтому молчите?»

«Скачал игру, теперь устанавливается еще раз, играть не могу. В чем проблема?»

Главная проблема — низкая скорость загрузки. Иногда игра просто исчезает из списка купленных. В VK Play никак не комментируют ситуацию.21 февраля состоялся долгожданный релиз российской игры Atomic Heart. На территории России официально купить ее можно только через VK Play. Однако уже на старте игроки столкнулись с проблемами сервиса, который метит заменить зарубежный Steam. Судя по гневным комментариям в официальной группе цифрового магазина, пользователи не могут скачать игру — скорость загрузки опускается ниже 100 кб/с.На данный момент официальных комментариев от VK Play не поступало. Пользователям объясняют ситуацию высокой нагрузкой серверов.