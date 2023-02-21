Состоялся релиз Atomic Heart. Игра уже доступна на ПК и консолях

Артем
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Экшен с элементами RPG от российских разработчиков из Mundfish перенесет игроков в альтернативный СССР 50-х годов. В России игра официально продается только через VK Play. Для владельцев подписки Xbox Game Pass проект доступен бесплатно со для выхода.

По сюжету игры майора Сергея Нечаева (П-3) отправляют на Предприятие № 3826, чтобы разобраться с беспорядками, возникшими в результате системного сбоя. Прибыв на место происшествия, протагонист понимает, что ситуация вышла из-под контроля, а весь технологический прогресс оборачивается против его создателя. Ваша задача — ликвидировать последствия глобальной катастрофы и сдержать утечку засекреченной информации, угрожающей уничтожением всему миру.

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Студия Mundfish анонсировала игру ещё в 2018 году. Первый релиз был намечен на конец 2022 года, но был перенесен на февраль 2023. Разработчики хотели, чтобы Atomic Heart была идеальной и проект тщательно дорабатывали. Музыку написал Мик Гордон (Mick Gordon) — автор саундтрека Doom (2016) и Doom Eternal. Также в игре можно услышать знакомые хиты советской эстрады. 

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За день до релиза игры отечественные и зарубежные издательства выставили шутеру первые оценки, большинство из них положительные. В день выхода Atomic Heart стала лидером продаж и возглавила мировой чарт Steam, перегнав даже Hogwarts Legasy.

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Atomic Heart вышла на ПК и консолях Xbox и PlayStation текущего и прошлого поколений. В странах СНГ версия экшена для персональных компьютеров доступна только в сервисе VK Play. Так же уже можно прослушать первую часть игрового саундтрека.

Стоимость Atomic Heart на разных платформах

VK Play

  • Стандартное издание — 2499 рублей
  • «Золотое» издание — 3199 рублей
  • «Премиум» издание — 3599 рублей


Steam

  • Стандартное издание — 60 долларов
  • «Золотое» издание — 90 долларов
  • «Премиум» издание — 100 долларов


PS Store

  • Стандартное издание — 70 долларов
  • «Золотое» издание — 100 долларов
  • «Премиум» издание — 110 долларов


Xbox Store

  • Стандартное издание — 70 долларов
  • «Золотое» издание — 100 долларов
  • «Премиум» издание — 110 долларов
  • Бесплатно по подписке Game Pass


Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битные версии)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 или Intel Core i5-4460 
  • Память: 8 GB 
  • Видеокарта: AMD Radeon R9 380 (4 GB) или NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)
  • Место на диске: 90 GB
  • Другое: DirectX 12

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Комментарии

–19
Кьюкумбер
3 дня писать про одну игру. Лучший ресурс. Так держать!
час назад в 13:00
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