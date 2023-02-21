Состоялся релиз Atomic Heart. Игра уже доступна на ПК и консолях

Экшен с элементами RPG от российских разработчиков из Mundfish перенесет игроков в альтернативный СССР 50-х годов. В России игра официально продается только через VK Play. Для владельцев подписки Xbox Game Pass проект доступен бесплатно со для выхода.
По сюжету игры майора Сергея Нечаева (П-3) отправляют на Предприятие № 3826, чтобы разобраться с беспорядками, возникшими в результате системного сбоя. Прибыв на место происшествия, протагонист понимает, что ситуация вышла из-под контроля, а весь технологический прогресс оборачивается против его создателя. Ваша задача — ликвидировать последствия глобальной катастрофы и сдержать утечку засекреченной информации, угрожающей уничтожением всему миру.
Студия Mundfish анонсировала игру ещё в 2018 году. Первый релиз был намечен на конец 2022 года, но был перенесен на февраль 2023. Разработчики хотели, чтобы Atomic Heart была идеальной и проект тщательно дорабатывали. Музыку написал Мик Гордон (Mick Gordon) — автор саундтрека Doom (2016) и Doom Eternal. Также в игре можно услышать знакомые хиты советской эстрады.
За день до релиза игры отечественные и зарубежные издательства выставили шутеру первые оценки, большинство из них положительные. В день выхода Atomic Heart стала лидером продаж и возглавила мировой чарт Steam, перегнав даже Hogwarts Legasy.
Atomic Heart вышла на ПК и консолях Xbox и PlayStation текущего и прошлого поколений. В странах СНГ версия экшена для персональных компьютеров доступна только в сервисе VK Play. Так же уже можно прослушать первую часть игрового саундтрека.
Стоимость Atomic Heart на разных платформах
VK Play
- Стандартное издание — 2499 рублей
- «Золотое» издание — 3199 рублей
- «Премиум» издание — 3599 рублей
Steam
- Стандартное издание — 60 долларов
- «Золотое» издание — 90 долларов
- «Премиум» издание — 100 долларов
PS Store
- Стандартное издание — 70 долларов
- «Золотое» издание — 100 долларов
- «Премиум» издание — 110 долларов
Xbox Store
- Стандартное издание — 70 долларов
- «Золотое» издание — 100 долларов
- «Премиум» издание — 110 долларов
- Бесплатно по подписке Game Pass
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-битные версии)
- Процессор: AMD Ryzen 5 или Intel Core i5-4460
- Память: 8 GB
- Видеокарта: AMD Radeon R9 380 (4 GB) или NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)
- Место на диске: 90 GB
- Другое: DirectX 12