Появились видео с полным прохождением Atomic Heart

Александр
Геймеры успели пройти игру Atomic Heart в первый же день, когда она стала доступна. Разработчики обещали 25 часов геймплея, но выясняется, что на прохождение может уйти гораздо меньше времени — на данный момент рекорд составляет 6 часов 40 минут. Впрочем, есть и более размеренное прохождение — за 8 и 11,5 часов.

Прохождение Atomic Heart за 6,5 часов:



Прохождение Atomic Heart за 8 часов:



Прохождение Atomic Heart за 11,5 часов:



Atomic Heart — проект российской студии Mundfish, в которой геймер переносится в альтернативную версию СССР 1955 года, где победил технический прогресс. Главному герою Сергею Нечаеву (он же агент П-3) нужно подавить восстание роботов.

Полноценный релиз Atomic Heart состоится 21 февраля, игра выйдет на ПК (через VK Play в СНГ и Steam в других странах), PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series S и Series S, а также появится в подписке Game Pass на ПК и Xbox. Журналисты, блогеры и обзорщики уже успели поиграть, с их оценками и рецензиями вы можете ознакомиться здесь.
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