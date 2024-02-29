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Train Game — путешествие в поезде с привкусом СНГ (внутри бесплатные ключи)
Александр Кузнецов —
Недавно вышла новая версия игры Train Game от российских разработчиков из инди-студии KitchenGames. Она продаётся в Steam всего за 82 рубля, но у наших читателей есть возможность поиграть в неё бесплатно — для этого в конце размещена ссылка, по которой можно получить ключи, а также приведена инструкция, в которой рассказывается, куда вставить этот ключ.
Ждать чудес от игры за 82 рубля было глупо, поэтому тут их нет. Она до примитивности простая, но в этом её прелесть, можно отдохнуть от навороченной графики и хитро выдуманного сюжета. Никакой динамичности тут нет, вам нужно просто перемещать героя то влево, то вправо, беседовать с другими персонажами и выбирать варианты ответа на их реплики, от чего зависит дальнейшая судьба.
Train Game — игра про путешествие в российском поезде со всеми присущими такой поездке атрибутами, включая очень странных попутчиков. Поддерживаются разные языки, в том числе русский и английский, причём героев озвучил искусственный интеллект.
Сюжет незамысловатый: парень садится в поезд без билета, и ему нужно добраться до другого города, а для этого требуется договориться с проводницей и наладить хорошие отношения с попутчиками — не конфликтовать, помогать в чём-нибудь, беседовать о жизни и тому подобное. Одно неловкое слово, и можно вылететь с поезда, то есть закончить игру раньше времени. Пассажиры каждый со своими особенностями, встречаются совершенно неразговорчивые, от которых невозможно ничего добиться, но есть и болтливые, готовые прийти на выручку. В описании игры указано, что возможны три финала, а до какого вы доберётесь, зависит от того, с кем и о чём вы будете договариваться в пути.
Ключи для бесплатного добавления Train Game в свою коллекцию Steam можно найти в нашем телеграм-канале (заодно подпишитесь на него, если ещё не подписаны). Количество ключей ограничено, поэтому стоит поторопиться забрать себе один из них.
Куда вводить ключ:
Запустите программу Steam на ПК, залогиньтесь в свой аккаунт, нажмите на раздел «Игры» в верхнем меню, выберите «Активировать в Steam», скопируйте ключ, вставьте его в появившемся окне и нажмите «Подтвердить». Если ключ ещё никто не забрал до вас, игра добавится в вашу библиотеку, после чего её можно будет установить и запустить.
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