PlayStation VR2 можно будет подключить к ПК

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Для этого игровое подразделение Sony готовит специальный адаптер.Об этом говорит документ, опубликованный пользователем X под ником Brad Lynch. В начале года, компания уже планировала совместить гарнитуру PS VR2 с компьютерами. Теперь идея подтверждается соответствующим сертификатом. Адаптер получил название PlayStation VR2 PC Adapter и обозначается номером CFI-ZVP1. Устройство будет производиться в Китае.Похоже, Sony всерьез намерена осваивать рынок ПК. Портирование популярных эксклюзивов и одновременный релиз сразу на двух самых популярных платформах, доказали заинтересованность геймеров в проектах компании, что соответственно принесло дополнительную прибыль. Вероятно, следующим шагом станет перенос тайтлов для шлема виртуальной реальности и возможность использовать PS VR2 в играх от сторониих разработчиков.