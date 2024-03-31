Полную версию игры «Смута» слили на торренты

Игроки сообщают, что сборка лучше, чем ранее представленное демо, но технически все еще далека до идеала.
Буквально вчера, 30 марта, разработчики из Cyberia Nova представили первую демоверсию «Смуты», в которой можно гулять по окрестностям Москвы, поучаствовать в тренировочных боях и послушать комментарии историка Клима Жукова. Сегодня, за 5 дней до полноценного релиза, игра появилась на торрентах.
Указанная дата сборки — 23 марта. Слитый билд не является финальным и к официальному релизу (4 апреля) игра еще может поменяться, но кардинальных изменений ждать не стоит.
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Как и в случае с демоверсией игры, пользователи хвалят «Смуту» за красивую графику, хорошую славянскую атмосферу, развернутые диалоги и отмечают появление новых эффектов. Жалобы остались прежними: игра тормозит даже на мощных ПК, на средних настройках графика становится значительно хуже, а прокачка и боевая система сравнима с Ведьмаком версии 0.0.001. Ранее разработчики из Cyberia Nova называли «чудовищными» сражения в игре «Ведьмак 3».