Полную версию игры «Смута» слили на торренты

Артем
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Игроки сообщают, что сборка лучше, чем ранее представленное демо, но технически все еще далека до идеала.

Буквально вчера, 30 марта, разработчики из Cyberia Nova представили первую демоверсию «Смуты», в которой можно гулять по окрестностям Москвы, поучаствовать в тренировочных боях и послушать комментарии историка Клима Жукова. Сегодня, за 5 дней до полноценного релиза, игра появилась на торрентах. 

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Указанная дата сборки — 23 марта. Слитый билд не является финальным и к официальному релизу (4 апреля) игра еще может поменяться, но кардинальных изменений ждать не стоит.

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Как и в случае с демоверсией игры, пользователи хвалят «Смуту» за красивую графику, хорошую славянскую атмосферу, развернутые диалоги и отмечают появление новых эффектов. Жалобы остались прежними: игра тормозит даже на мощных ПК, на средних настройках графика становится значительно хуже, а прокачка и боевая система сравнима с Ведьмаком версии 0.0.001. Ранее разработчики из Cyberia Nova называли «чудовищными» сражения в игре «Ведьмак 3». 
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Комментарии

kardigan
+3554
kardigan
Поднадоело. Расскажите лучше что там новенького будет в двадцатом айфоне. Стоит обновляться, или двадцать первый подождать?
Сегодня в 13:41
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+15
Valera99 kardigan
Нарываетесь попасть в немилость редакции.
час назад в 17:13
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