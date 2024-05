Появились первые тизеры новой Call of Duty: Black Ops 6

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сразу несколько авторитетных инсайдеров начали публиковать в соцсетях материалы по новой части Call of Duty, выход которой ожидается этим летом. Судя по всему, нас ждёт продолжение серии Black Ops, действие которой происходит во время войны в Персидском заливе.Начнём с того, что эксперты по Call of Duty из Charlie Intel сообщили о существовании веб-сайта , на котором представлен тизер следующей Call of Duty. Вполне вероятно, что Activision сама дала им «наводку», поскольку найти этот сайт самостоятельно просто нереально.На сайте размещены тизерные ролики. В одном из них показаны скульптуры американских президентов с горы Рашмор с повязками на глазах с надписью «Правда лжёт». Примечательно, что на одной из повязок изображен логотип в виде волка, который очень похож на тот, что мы видели в анонсе следующей Xbox Games Showcase, которая пройдёт в июне.Другой авторитетный инсайдер под ником Billbil-kun опубликовал изображение ключевого арта Call of Duty 2024. Он его специально размыл, чтобы не получить DMCA-страйк от Xbox.Скорее всего, официальный анонс Call of Duty: Black Ops Gulf War состоится уже 9 июня на большой презентации Xbox.