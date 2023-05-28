Нашли классный и бесплатный будильник для iPhone. О стандартном можно забыть

Артем
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Приложение поддерживает динамические темы, настройку громкости независимо от сигнала звонка, импорт мелодии из файлов и другие возможности, которых нет в стандартном будильнике.

Многофункциональный будильник разработал стажер Apple Эндрю Джен. Он заметил, что стандартное приложение недостаточно удобное и функциональное, а варианты от сторонних разработчиков наполнены рекламными банерами и платными ограничениями. Рассказываем, какими возможностями обладает Midnight Alarm Clock. Есть и совершенно неочевидные, но удобные настройки.

Что может Midnight Alarm Clock?

Стоит оговориться, что приложение все же предлагает Pro-режим, который синхронизирует события системного календаря и открывает пару динамических тем. За дополнительные возможности Эндрю Джен просит 149 рублей в месяц или единоразовую оплату в 2 290 рублей. Однако даже бесплатной версии достаточно, чтобы забыть о стандартном Apple-будильнике.

Русского языка на данный момент нет, но разобраться в приложении дело пары минут. Чтобы добавить будильник нажимаем «+» в правом верхнем углу и выставляем время сигнала.

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Ниже расположена плашка с динамической темой, она изменяется в зависимости от времени суток, а изображение появится при звонке будильника. Например, если выбрать тему Village и поставить время пробуждения на 3 часа ночи, на изображении будет местность погруженная во тьму, днем — светит солнце. Если зажать палец на плашке с изображением и поводить в стороны, освещение начнет меняться.

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Ниже расположен пункт Title, где можно вбить напоминание или пожелать доброго утра самому себе.

Schedule выставляется расписание сигналов:

  • Ring Once — один раз;
  • Repeat — повтор с возможностью выбора определенных дней недели;
  • Specific Date — определенная дата календаря;
  • During Date Range — ежедневный сигнал в указанный промежуток.


Sound — настройки рингтона. Здесь выбирается длительность звонка (от 30 сек до 15 мин) и мелодия: системные сигналы, файлы из медиатеки или загруженные.

Critical Alert открывает настройки громкости будильника. Они не привязаны к громкости звонков смартфона и будут звучать даже если включен беззвучный режим. Для их активации приложение попросит дать разрешение в опциях iPhone.

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Snooze — настройка функции «Отложить». В стандартном приложении iPhone перенос будильника один — 9 минут. Здесь промежуток задается пользователем, от 1 минуты до 4 часов 20 минут.

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После всех настроек нажимаем Save в правом верхнем углу.

Чтобы добавить несколько сигналов, снова нажимаем «+» и повторяем действия. Все установленные будильники будут отображаться в виде списка, а в самой верхне плашке показано время до ближайшего сигнала.

Во встроенном приложении для удаления ненужных сигналов приходилось открывать каждый по отдельности. В Midnight Alarm достаточно нажать «три точки» рядом с плюсиком, выбрать Select, проставить галочки и тапнуть на «корзину». Там же можно воспользоваться поиском или отсортировать все установленные сигналы.

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У Midnight Alarm Clock есть виджет для главного экрана с ближайшим будильником и обратным отсчетом.

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Когда сигнал будильника звенит, на экране помимо выбранной заставки есть две клавиши: Stop — завершение сигнала и Snooze — отложить (если включена). Их можно поменять местами. Удерживая палец на клавише, переносим вверх или вниз.

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А если заплатить?

Помимо интеграции с календарем Pro-версия позволяет создавать несколько папок для будильников, открывает две дополнительные темы с отображением положения солнца и луны, а также включает информацию о погоде. В будущих версиях разработчик обещает добавить возможность ставить на будильник мелодии с YouTube.
Midnight Alarm Clock очень годное приложение с гибкими настройками, которое достойно заменяет встроенный будильник от Apple. Поначалу в обилие опций можно запутаться, но стоит один раз попробовать, возвращаться к стандартному варианту просто не хочется.

Скачать Midnight Alarm Clock из AppStore
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Комментарии

+152
Ktoto
А расписание сигналив «по рабочим дням» нет?
Тогда стандартный пока не буду забывать…
2 часа назад в 20:24
#
+152
Ktoto
.. сигналов…
2 часа назад в 20:28
#
Mers
+4423
Mers
Через здоровье настроить можно отличный будильник, который не убивает всех вокруг. Лайтовый, медленно нарастающий. Просыпаться под него, одно удовольствие))
2 часа назад в 20:44
#
–647
Stylus Mers
подробнее можно?
2 часа назад в 21:05
#
–647
Stylus Mers
сам нашёл
2 часа назад в 21:06
#
–647
Stylus Mers
логика эпл просто за гранью... Почему такое нельзя сделать было в стандартом приложении, просто загадка...
2 часа назад в 21:08
#
Mers
+4423
Mers Stylus
Ну да, необъяснимое явление.
час назад в 21:32
#