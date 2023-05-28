Нашли классный и бесплатный будильник для iPhone. О стандартном можно забыть

Что может Midnight Alarm Clock?

Ring Once — один раз;

— один раз; Repea t — повтор с возможностью выбора определенных дней недели;

— повтор с возможностью выбора определенных дней недели; Specific Date — определенная дата календаря;

— определенная дата календаря; During Date Range — ежедневный сигнал в указанный промежуток.

А если заплатить?

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Приложение поддерживает динамические темы, настройку громкости независимо от сигнала звонка, импорт мелодии из файлов и другие возможности, которых нет в стандартном будильнике.Многофункциональный будильник разработал стажер Apple Эндрю Джен. Он заметил, что стандартное приложение недостаточно удобное и функциональное, а варианты от сторонних разработчиков наполнены рекламными банерами и платными ограничениями. Рассказываем, какими возможностями обладает Midnight Alarm Clock. Есть и совершенно неочевидные, но удобные настройки.Стоит оговориться, что приложение все же предлагает Pro-режим, который синхронизирует события системного календаря и открывает пару динамических тем. За дополнительные возможности Эндрю Джен просит 149 рублей в месяц или единоразовую оплату в 2 290 рублей. Однако даже бесплатной версии достаточно, чтобы забыть о стандартном Apple-будильнике.Русского языка на данный момент нет, но разобраться в приложении дело пары минут. Чтобы добавить будильник нажимаем «» в правом верхнем углу и выставляем время сигнала.Ниже расположена плашка с динамической темой, она изменяется в зависимости от времени суток, а изображение появится при звонке будильника. Например, если выбрать тему Village и поставить время пробуждения на 3 часа ночи, на изображении будет местность погруженная во тьму, днем — светит солнце. Если зажать палец на плашке с изображением и поводить в стороны, освещение начнет меняться.Ниже расположен пункт, где можно вбить напоминание или пожелать доброго утра самому себе.выставляется расписание сигналов:— настройки рингтона. Здесь выбирается длительность звонка (от 30 сек до 15 мин) и мелодия: системные сигналы, файлы из медиатеки или загруженные.открывает настройки громкости будильника. Они не привязаны к громкости звонков смартфона и будут звучать даже если включен беззвучный режим. Для их активации приложение попросит дать разрешение в опциях iPhone.— настройка функции «Отложить». В стандартном приложении iPhone перенос будильника один — 9 минут. Здесь промежуток задается пользователем, от 1 минуты до 4 часов 20 минут.После всех настроек нажимаемв правом верхнем углу.Чтобы добавить несколько сигналов, снова нажимаем «» и повторяем действия. Все установленные будильники будут отображаться в виде списка, а в самой верхне плашке показано время до ближайшего сигнала.Во встроенном приложении для удаления ненужных сигналов приходилось открывать каждый по отдельности. В Midnight Alarm достаточно нажать «три точки» рядом с плюсиком, выбрать, проставить галочки и тапнуть на «». Там же можно воспользоваться поиском или отсортировать все установленные сигналы.У Midnight Alarm Clock есть виджет для главного экрана с ближайшим будильником и обратным отсчетом.Когда сигнал будильника звенит, на экране помимо выбранной заставки есть две клавиши:— завершение сигнала и— отложить (если включена). Их можно поменять местами. Удерживая палец на клавише, переносим вверх или вниз.Помимо интеграции с календарем Pro-версия позволяет создавать несколько папок для будильников, открывает две дополнительные темы с отображением положения солнца и луны, а также включает информацию о погоде. В будущих версиях разработчик обещает добавить возможность ставить на будильник мелодии с YouTube.Midnight Alarm Clock очень годное приложение с гибкими настройками, которое достойно заменяет встроенный будильник от Apple. Поначалу в обилие опций можно запутаться, но стоит один раз попробовать, возвращаться к стандартному варианту просто не хочется.