Apple прокачает iPhone 16 Pro, пытаясь угнаться за Samsung

Фото: Phone Arena
Журналист Bloomberg утверждает, что дисплей флагманов линейки iPhone 16 станут больше, чем когда-либо. Одна из причин изменений — желание соответствовать трендам, которые задали смартфоны премиум-класса от Samsung.
Марк Гурман подтвердил, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max, которые выйдут в следующем году будут немного больше, чем текущие модели. Точных характеристик журналист не раскрывает, ограничиваясь фразой «на пару десятых дюйма по диагонали». Другой надежный аналитик Росс Янг, похоже, имеет более точную информацию и утверждает, что iPhone 16 Pro будет иметь экран с диагональю 6,2 дюйма, а Pro Max — 6,8 дюйма, а соотношение сторон немного увеличится.
Как известно, Apple крайне медленно внедряет инновации в свои устройства. Размеры экрана смартфонов не менялись с 2020 года с выходом iPhone 12. По мнению Гурмана стремление увеличить размер дисплея — попытка догнать флагманы Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23 Plus с экраном 6,8 и 6,6 дюйма соответственно.
Однако дело не только в трендах на большие устройства. Увеличение габаритов позволит использовать улучшенные компоненты, которые, как правило, требуют больше места внутри корпуса. Это может относиться как к более ёмкому аккумулятору, так и объективам камер.
Ранее мы рассказывали об утечке ряда технических характеристик iPhone 15 Pro Max и со всех сторон рассмотрели копии будущих флагманов Apple.
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