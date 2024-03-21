PSN — умер. Владельцы PlayStation не могут играть по сети и совершать покупки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Судя шквалу сообщений на Reddit — проблема массовая.Факт сбоя подтверждает сервис Sony, отслеживающий неполадки в сетевом соединении консолей. Согласно пунктам не работает вообще ничего, начиная с 20:50 по московскому времени.То же самое показывает сайт Downdetector.Пользователи Reddit из разных стран жалуются на сорванные вечерние планы по истреблению жуков в Helldivers 2, а часть из них просто не может попасть в свой аккаунт.Причины отвала сети пока неизвестны.