PSN — умер. Владельцы PlayStation не могут играть по сети и совершать покупки

Артем
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Судя шквалу сообщений на Reddit — проблема массовая.

Факт сбоя подтверждает сервис Sony, отслеживающий неполадки в сетевом соединении консолей. Согласно пунктам не работает вообще ничего, начиная с 20:50 по московскому времени.

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То же самое показывает сайт Downdetector.

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Пользователи Reddit из разных стран жалуются на сорванные вечерние планы по истреблению жуков в Helldivers 2, а часть из них просто не может попасть в свой аккаунт.

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Причины отвала сети пока неизвестны.
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Источник:
PlayStation
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Комментарии

+908
Paspartu
Играл сегодня с утра до вечера. Повезло, проблема миновала
2 часа назад в 21:36
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+1
SpassDM
Тоже в суд на них как яблоко обгрызенное
час назад в 21:57
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