Слухи о PlayStation 5 Pro подтвердились. Консоль будет в разы мощнее

Артем
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Игровой журналист Том Хендерсон подтвердил ранее опубликованную утечку с описанием возможностей железа PlayStation 5 Pro. 

Как сообщает источник, информация основана на документации с портала разработчиков и совпадает с материалами, опубликованными блогером Moore’s Law Is Dead. В ней перечисляются характеристики будущей PS5 Pro, которые отличаются от консолей текущего поколения:

  • Рендеринг на 45% быстрее; 
  • Производительность трассировки лучей быстрее в 2-3 раза (местами в 4 раза); 
  • Производительность GPU — 33,5 Терафлопс; 
  • Апскейлер изображения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling);
  • Поддержка разрешений в играх до 8K;
  • Продвинутая архитектура машинного обучения; 
  • ИИ-ускоритель с производительностью до 300 TOPS.

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 Что касается выхода PlayStation 5, которая в данный момент имеет кодовое название Trinity, Хендерсон по-прежнему называет конец 2024 года. Однако не исключено, что сроки могут сдвинуться.
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Источник:
Insider Gaming
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Комментарии

tellurian
–648
tellurian
Какая будет цена? Вот бы узнать
2 часа назад в 18:59
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Ничего себе, как Вы в минус ушли 🤯🤯🤯
2 часа назад в 19:40
#
tellurian
–648
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Всё за один день сегодня 🤷‍♂️
2 часа назад в 19:43
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
А Я Смотрю 👀 гнида завелась в сообществе ?! 🤔🤔🤔
2 часа назад в 19:45
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R.
Да ладно 😁😁😁
Три дизлайка 👎 за минуту 😂😂😂
Таксисты, признавайтесь — это Вы ?!
Неужели так за живое задело 😆😆😆⁉️
2 часа назад в 19:49
#
tellurian
–648
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Я понимаю есть посмел по моему нику. Уж очень кучно идёт. Быстро прямо минусы появляются. Даже у вас. Так как мне отвечаете.
2 часа назад в 19:49
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Один аккаунт все дизлайки не поставит 😁😁😁
Стало быть сговор группы лиц 🤔🤔🤔
А где вообще администратор?!
2 часа назад в 19:51
#
Esthet
+1755
Esthet S.T.A.L.K.E.R.
Надо работать на опережение) я лайками отстрелялся)😁
2 часа назад в 19:56
#
Esthet
+1755
Esthet tellurian
Мы тут в три смычка кажись в жир влетели)))😂вот гнида гнидская)
2 часа назад в 19:55
#
Esthet
+1755
Esthet S.T.A.L.K.E.R.
Контролим, контролим, пока держимся😆
час назад в 20:00
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. Esthet
Этак нас на долго не хватит 😁😁😁
час назад в 20:02
#
S.T.A.L.K.E.R.
+475
S.T.A.L.K.E.R. Esthet
Да не, херня Какая-то
30 секунд- и три диза 😂😂😂
час назад в 20:03
#
Esthet
+1755
Esthet S.T.A.L.K.E.R.
Канеш херня, они автоматом летят)))
Товарищи редакторы я надеюсь порешают) а то авторитетное комьюнити будет держать обет молчания😁
час назад в 20:06
#
+135
Алексей S.T.A.L.K.E.R.
Да кому вы нужны, похоже у вас синдром главного героя на последней стадии 🤦🏻
час назад в 20:38
#
+38
Brightside
Прогнозы по железу конечно оптимистичные, но даже на текущую пятёрку толком не вышло топовых тайтлов, раскрывающих весь потенциал консоли. Если прошку и дропнут в конце 24/начале 25, то игры будут появляться только года через 3-4.
2 часа назад в 19:27
#
Esthet
+1755
Esthet
Я до сих пор жду что либо в 4к 120фпс на боксе))))) ну что ли кроме Pentiment😆, а они уже плойку след запускают) во дела🤷🏻
2 часа назад в 19:51
#
+10
vlad_mos
Попытка в иронию или сарказм явно не ваше, уж извините. Не стоить вам более в этом утруждаться.
54 минуты назад
#