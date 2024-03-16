Слухи о PlayStation 5 Pro подтвердились. Консоль будет в разы мощнее

Игровой журналист Том Хендерсон подтвердил ранее опубликованную утечку с описанием возможностей железа PlayStation 5 Pro.
Как сообщает источник, информация основана на документации с портала разработчиков и совпадает с материалами, опубликованными блогером Moore’s Law Is Dead. В ней перечисляются характеристики будущей PS5 Pro, которые отличаются от консолей текущего поколения:
- Рендеринг на 45% быстрее;
- Производительность трассировки лучей быстрее в 2-3 раза (местами в 4 раза);
- Производительность GPU — 33,5 Терафлопс;
- Апскейлер изображения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling);
- Поддержка разрешений в играх до 8K;
- Продвинутая архитектура машинного обучения;
- ИИ-ускоритель с производительностью до 300 TOPS.
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Что касается выхода PlayStation 5, которая в данный момент имеет кодовое название Trinity, Хендерсон по-прежнему называет конец 2024 года. Однако не исключено, что сроки могут сдвинуться.