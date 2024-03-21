Horizon Forbidden West вышла на ПК. Игру мгновенно слили на торренты

Один из главных эксклюзивов PlayStation решили продать пользователям ПК. Игру со всеми дополнениями спиратили за полминуты.
Horizon Forbidden West Complete Edition уже можно найти на всех популярных торрент трекерах. Причем в сеть слили ее Portable-версию. Это значит, что игра уже распакована и для запуска достаточно запустить файл *exe из корневой папки. Однако и вес скачиваемого файла становится в разы больше. В данном случае около 124 ГБ.
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В ПК-версии заявлены: поддержка широкоформатных экранов, поддержка апскейлинга DLSS 3 и FSR, совместимость с геймпадами DualSense, а также увеличена частота кадров.
В описании указано, что Horizon Forbidden West полностью переведена на русский язык, в том числе и озвучка.
Сюжет рассказывает о путешествии Элой на Запретный Запад, в попытках спасти мир на грани гибели. Девушке предстоит исследовать дальние земли, сражаться с ужасающими машинами и раскрыть секреты, которые могут стать причиной исчезновения всего человечества.
Horizon Forbidden West — прямое продолжение Horizon Zero Dawn. Изначально игра вышла в 2022 году на консолях PlayStation и получила высокие оценки критиков и журналистов.