Horizon Forbidden West вышла на ПК. Игру мгновенно слили на торренты

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Один из главных эксклюзивов PlayStation решили продать пользователям ПК. Игру со всеми дополнениями спиратили за полминуты.Horizon Forbidden West Complete Edition уже можно найти на всех популярных торрент трекерах. Причем в сеть слили ее Portable-версию. Это значит, что игра уже распакована и для запуска достаточно запустить файл *exe из корневой папки. Однако и вес скачиваемого файла становится в разы больше. В данном случае около 124 ГБ.В ПК-версии заявлены: поддержка широкоформатных экранов, поддержка апскейлинга DLSS 3 и FSR, совместимость с геймпадами DualSense, а также увеличена частота кадров.В описании указано, что Horizon Forbidden West полностью переведена на русский язык, в том числе и озвучка.Сюжет рассказывает о путешествии Элой на Запретный Запад, в попытках спасти мир на грани гибели. Девушке предстоит исследовать дальние земли, сражаться с ужасающими машинами и раскрыть секреты, которые могут стать причиной исчезновения всего человечества.Horizon Forbidden West — прямое продолжение Horizon Zero Dawn. Изначально игра вышла в 2022 году на консолях PlayStation и получила высокие оценки критиков и журналистов.