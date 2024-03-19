Steam позволит серьезно сэкономить на играх. Купил один, играют все

Артем
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«Семейная группа Steam» объединяет до 6 аккаунтов. Каждый может запустить игру из библиотеки другого участника. Таким образом можно купить одну копию игры сразу на несколько человек. Без минусов не обошлось. Рассказываем, какие есть ограничения и как запустить функцию прямо сейчас.

Опция «семейных групп» представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр. Вы можете собрать группу из 6 пользователей и вместе скинуться на выбранную игру. Так, Baldur’s Gate 3 обойдется всего в 300 рублей, а Palworld — 165 рублей с каждого. 

Плюсы

  • Экономия — купил один, играют все;
  • Все участники могут одновременно запускать игры из связанных библиотек;
  • Создатель группы может ограничивать доступ к играм, например, для детей;
  • Покинуть «семью» можно в любой момент.

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Минусы

  • Все участники должны быть зарегистрированы в одном регионе;
  • Не все игры доступны для «семейной группы». Список можно посмотреть тут;
  • Для одновременного запуска игры требуется не менее двух купленных копий на все аккаунты;
  • Бан одного участника приводит к блокировке всей группы;
  • Если покинуть группу, то создать новую или присоединиться к другой можно будет через год.

Пока функция находится на стадии бета-теста и часть правил, а также количество участников, может в будущем измениться. Тем не менее опробовать нововведения можно уже сейчас.

Как включить семейную группу в Steam: 

  • Открываем приложение Steam на ПК;
  • Жмем кнопку Steam в верхнем левом углу и выбираем «Настройки»;
  • Кликаем на «Интерфейс», в меню «Участие в бета-тестировании клиента Steam», выбираем Steam Family Beta;
  • Перезапускаем клиент и ждем обновления.
Чтобы создать или вступить в «семью» кликаем на иконку профиля → «Об аккаунте» → «Управление семейными группами»
При вступлении в «Семейную группу Steam» каждый участник выбирает категорию: взрослый или ребенок. Дети не могут менять настройки группы, для них действует родительский контроль, они не могут самостоятельно покинуть «семью».
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Источник:
Steam
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