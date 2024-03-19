Steam позволит серьезно сэкономить на играх. Купил один, играют все

Плюсы

Экономия — купил один, играют все;

Все участники могут одновременно запускать игры из связанных библиотек;

Создатель группы может ограничивать доступ к играм, например, для детей;

Покинуть «семью» можно в любой момент.

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Минусы

Все участники должны быть зарегистрированы в одном регионе;

Не все игры доступны для «семейной группы». Список можно посмотреть т ут ;

; Для одновременного запуска игры требуется не менее двух купленных копий на все аккаунты;

Бан одного участника приводит к блокировке всей группы;

Если покинуть группу, то создать новую или присоединиться к другой можно будет через год.

Как включить семейную группу в Steam:

Открываем приложение Steam на ПК;

на ПК; Жмем кнопку Steam в верхнем левом углу и выбираем «Настройки» ;

в верхнем левом углу и выбираем ; Кликаем на «Интерфейс» , в меню «Участие в бета-тестировании клиента Steam», выбираем Steam Family Beta ;

, в меню выбираем ; Перезапускаем клиент и ждем обновления.

«Семейная группа Steam» объединяет до 6 аккаунтов. Каждый может запустить игру из библиотеки другого участника. Таким образом можно купить одну копию игры сразу на несколько человек. Без минусов не обошлось. Рассказываем, какие есть ограничения и как запустить функцию прямо сейчас.Опция «семейных групп» представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр. Вы можете собрать группу из 6 пользователей и вместе скинуться на выбранную игру. Так, Baldur’s Gate 3 обойдется всего в 300 рублей, а Palworld — 165 рублей с каждого.Пока функция находится на стадии бета-теста и часть правил, а также количество участников, может в будущем измениться. Тем не менее опробовать нововведения можно уже сейчас.Чтобы создать или вступить в «семью» кликаем наПри вступлении в «Семейную группу Steam» каждый участник выбирает категорию: взрослый или ребенок. Дети не могут менять настройки группы, для них действует родительский контроль, они не могут самостоятельно покинуть «семью».