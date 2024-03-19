Steam позволит серьезно сэкономить на играх. Купил один, играют все

«Семейная группа Steam» объединяет до 6 аккаунтов. Каждый может запустить игру из библиотеки другого участника. Таким образом можно купить одну копию игры сразу на несколько человек. Без минусов не обошлось. Рассказываем, какие есть ограничения и как запустить функцию прямо сейчас.
Опция «семейных групп» представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр. Вы можете собрать группу из 6 пользователей и вместе скинуться на выбранную игру. Так, Baldur’s Gate 3 обойдется всего в 300 рублей, а Palworld — 165 рублей с каждого.
Плюсы
- Экономия — купил один, играют все;
- Все участники могут одновременно запускать игры из связанных библиотек;
- Создатель группы может ограничивать доступ к играм, например, для детей;
- Покинуть «семью» можно в любой момент.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Минусы
- Все участники должны быть зарегистрированы в одном регионе;
- Не все игры доступны для «семейной группы». Список можно посмотреть тут;
- Для одновременного запуска игры требуется не менее двух купленных копий на все аккаунты;
- Бан одного участника приводит к блокировке всей группы;
- Если покинуть группу, то создать новую или присоединиться к другой можно будет через год.
Пока функция находится на стадии бета-теста и часть правил, а также количество участников, может в будущем измениться. Тем не менее опробовать нововведения можно уже сейчас.
Как включить семейную группу в Steam:
- Открываем приложение Steam на ПК;
- Жмем кнопку Steam в верхнем левом углу и выбираем «Настройки»;
- Кликаем на «Интерфейс», в меню «Участие в бета-тестировании клиента Steam», выбираем Steam Family Beta;
- Перезапускаем клиент и ждем обновления.