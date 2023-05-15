Российская студия Morteshka анонсировала хоррор «Лихо одноглазое»

«Жил один кузнец. «Что, — говорит, — я горя никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть; пойду поищу себе лихо». Взял и пошел, выпил хорошенько и пошел искать лихо. Навстречу ему портной.

Вот они шли-шли, зашли в лес, в густый, темный, нашли маленькую дорожку, пошли по ней — по узенькой дорожке. Шли-шли по этой дорожке, видят: изба стоит большая. Вошли; никого там нету, пусто, нехорошо. Сели себе и сидят. Вот и идет высокая женщина, худощавая, кривая, одноокая…».

Пермская студия Morteshka, создавшая популярную карточную RPG-игру «Чёрная книга», заявила о разработке нового проекта под названием «Лихо одноглазое».Страница хоррора от первого лица уже появилась в магазине Steam, но пока без сроков запуска. Судя по описанию, игра основана на русском фольклоре. Задача главного героя найти Лихо, а затем попытаться сбежать от злого рока. Разработчики уделили особое внимание игровым механикам, головоломкам и изучению окружающего мира.Для запуска игры необходим как минимум ПК с Windows 7/8/10, процессором Intel Core i3, 4 ГБ ОЗУ, 3 ГБ места на HDD и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280X.