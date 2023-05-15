Хакеры взломали ремейк Resident Evil 4

Александр


У хакерши Empress полтора месяца ушло на то, чтобы взломать вышедший недавно ремейк игры Resident Evil 4. Релиз этого тайтла состоялся 24 марта, а взлом был анонсирован неделю назад.

Разработчик ремейка Resident Evil 4 компания Capcom уже успела выпустить одно DLC-обновление игры, оно включает в себя новый режим Mercenaries. По слухам, в настоящее время Capcom работает над апдейтом игры про таинственную героиню Аду Вонг, оно якобы будет платным.

В Resident Evil 4 используется новейшая версия защиты Denuvo, но это не стало препятствием - хакерша Empress успешно обошла его. Пиратская сборка игры, вероятно, скоро появится на торрент-трекерах.
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Комментарии

+21
sharpmaind
3 дня назад уже видел на одном из торрент-трекеров.
Сегодня в 18:20
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+7
OnVoG sharpmaind
Это же айгадс. Медленнее только улитки.
Сегодня в 18:40
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