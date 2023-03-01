Саундтрек Atomic Heart «Комарово» возглавил чарт «Яндекс.Музыки»

Фархад

Atomic

Ремикс шлягера Игоря Скляра «Комарово» в стиле фонк от DVRST, ставший одним из саундтреков мега-популярной игры Atomic Heart, занял лидирующую строчку в свежем чарте «Яндекс Музыки».

Примечательно, что трек DVRST обогнал сразу две песни Инстасамки. Другие саундтреки Atomic Heart также попали в топ-20 «Яндекс Музыки»:«Трава у дома» — Земляне (Geoffrey Day Remix) заняла 4-е место, «Звёздное лето» — Алла Пугачёва (Geoffrey Day Remix) — 6-е место, «Арлекино» — Алла Пугачёва (Geoffrey Day Remix) — 13-е место; «Комарово» Игорь Скляр (Slowed, DVRST Phonk Remix) — 16-е место.

Atomic

В игре большинство этих песен можно услышать практически в самом начале. Кроме того, некоторые треки использовались в тизерах и трейлерах Atomic Heart.

Послушать все саундреки к самой популярной игре 2023 года можно тут.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Яндекс.Музыка
Cсылки по теме:
Одну из главных опций Atomic Heart урезали прямо перед выходом игры
Купившие Atomic Heart в VK Play не могут скачать игру. Пользователи сказали все, что думают о сервисе
Появились видео с полным прохождением Atomic Heart. Всего 7 часов вместо обещанных 25
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4558
Carter_Mayers
Да уж, глядя на этот списочек со всякими *********рами и прочими «артистами» ничуть не жалею что подписан на Apple Music. Яндексом и всяким МТС Music и Zvooq вообще нынче нет смысла пользоваться. Исключительно для фанатов отечественной музыки разве что
Сегодня в 19:25
#
+4
Freeman Do Carter_Mayers
Продолжайте писать, Ваше мнение очень важно. ))
Сегодня в 19:48
#
+88
acinatnas
Тут есть люди, для которых всё российское — плохо, а американское — хорошо. Непонятно почему они до сих пор сидят на русском ресурсе.
2 часа назад в 20:00
#
Купить рекламу