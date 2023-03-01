Саундтрек Atomic Heart «Комарово» возглавил чарт «Яндекс.Музыки»

Ремикс шлягера Игоря Скляра «Комарово» в стиле фонк от DVRST, ставший одним из саундтреков мега-популярной игры Atomic Heart, занял лидирующую строчку в свежем чарте «Яндекс Музыки».
Примечательно, что трек DVRST обогнал сразу две песни Инстасамки. Другие саундтреки Atomic Heart также попали в топ-20 «Яндекс Музыки»:«Трава у дома» — Земляне (Geoffrey Day Remix) заняла 4-е место, «Звёздное лето» — Алла Пугачёва (Geoffrey Day Remix) — 6-е место, «Арлекино» — Алла Пугачёва (Geoffrey Day Remix) — 13-е место; «Комарово» Игорь Скляр (Slowed, DVRST Phonk Remix) — 16-е место.
В игре большинство этих песен можно услышать практически в самом начале. Кроме того, некоторые треки использовались в тизерах и трейлерах Atomic Heart.
Послушать все саундреки к самой популярной игре 2023 года можно тут.