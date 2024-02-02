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Скидки в App Store: легендарную игру Titan Quest сливают за полцены
Фархад Усманов —
Нашли в пока ещё единственном магазине приложений Apple мощную скидку на крутейшую игру Titan Quest. Это отличный проект для любителей древней мифологии, который, несомненно, затянет вас на несколько десятков часов.
Первоначально Titan Quest выходила на ПК ещё в далёком 2006 году. Игра в жанрах Action/RPG и hack and slash моментально стала популярной благодаря разнообразию механик и сюжету с использованием мифологии Древней Греции, Египта и Востока. Сюжет крутится вокруг безымянного героя, который решил пойти против трёх братьев-телхинов, титанических созданий.
В 2016 тайтл вышел на iOS и Android, а двумя годами позже он добрался и до консолей Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. Проект оказался настолько успешным, что разработчики выпустили для него 4 сюжетных дополнения. Причём последнее вышло в 2021 году.
Обычно за Titan Quest на iOS просят 880 рублей, но сейчас игру можно купить всего за 445 рублей. Бонусом вы получите два бесплатных DLC. Кстати, проект поддерживает кроссплатформенное сохранение, поэтому можно его проходить и на iPhone, и на iPad, и на Apple TV.
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