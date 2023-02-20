Российскую игру Atomic Heart хвалят за рубежом. Появились первые отзывы и оценки критиков

После снятия эмбарго на игровые обзоры, в сети начали появляться первые отзывы на Atomic Heart. Большинство зарубежных изданий остались довольны игрой. Впрочем, есть мнения, что игра не оправдала надежд и технически оставляет желать лучшего.
Официальный релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 на консолях и ПК (на Xbox можно запустить уже сейчас). Как и полагается, ряд игровых журналистов имели доступ к игре заранее, чтобы поделиться своим мнением с игроками.
На данный момент шутер набрал 78 баллов из 100 на Metacritic (один из крупнейших агрегаторов оценок). Подсчет составлен на основе 15 обзоров из которых 12 — положительные и 3 вызвали смешанные чувства. Средний балл на OpenCritic составляет 72 из 100.
Вот несколько отзывов из наиболее популярных игровых изданий:
«Atomic Heart — это очень амбициозная, творческая и впечатляющая попытка продолжить с того места, где остановились игры подобные BioShock. [...] Этот суровый, сверхмощный однопользовательский шутер, который проложил путь к моему сердцу, несмотря на все минусы.» — IGN 8/10
«Atomic Heart — отличная игра и невероятный дебют для Mundfish, пускай и с некоторыми проблемами. Умное повествование, масштабные декорации, весёлые бои и другие элементы заставляют меня рекомендовать эту игру. Чёрт возьми, она выходит в Game Pass, так что просто оформите подписку и наслаждайтесь этим необычным приключением.» — Xbox Era 8,4/10
«Atomic Hearts — интересный случай амбициозного научного эксперимента. Даже если не все прошло гладко, в результате все получилось весело, захватывающие и слегка неравномерно. Главное — это довольно смелая попытка создать что-то новое.» — GameMag 7/10
«Atomic Heart, несомненно, является одним из лучших шутеров от первого лица, в которые я играл за последние годы. В дополнение к крепкому геймплею, игра предлагает интригующий сюжет и хорошую систему прокачки. Еще более впечатляет, если вспомнить, что это первая игра от разработчика Mundfish. Помимо спорных тем и отсутствия разнообразия врагов, трудно указать на какие-либо серьезные проблемы с Atomic Heart.» — ShackNews 9/10
«В Atomic Heart не хватает фокуса. Это сырая видеоигра с большими идеями и серьезной потребностью в доработке и оптимизации. Это, пожалуй, лучше всего заметно в решении разбавить линейное повествование основной изучением открытого мира. Тут много повторяющихся домов, одна модель транспортного средства, которую вы можете использовать для патрулирования врагов, и громоздкая система обнаружения, которая часто заставляет вас сражаться с волнами андроидов с небольшими перерывами. Atomic Heart хочет быть очень разнообразной, и хотя эти амбиции, безусловно, похвальны, Mundfish не в состоянии реализовать свои идеи с какой-либо последовательностью или ясностью.» — Games Radar+ 2,5/5
«Некоторые забавные моменты геймплея и потрясающий саундтрек не могут скрыть тот факт, что открытый мир плох, в игре куча глюков, поздняя игра становится повторяющейся болтовней, а повествование в Atomic Heart самое ужасное, что я когда-либо видел в своей жизни.» — TechRaptor 5/10.
Несомненно, мнение даже самых именитых критиков не истина в последней инстанции, поэтому оценить игру можно только благодаря собственному опыту. Чем мы и планируем заняться и в ближайшее время поделимся своим впечатлением о долгожданном проекте Mundfish.