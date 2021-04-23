





Игра Cyberpunk 2077 даже после всех переносов вышла далеко не такой, какой ее ожидали: проблемы с производительностью на консолях и ПК, сломанные механики и квесты, не работающие способности и множество других проблем. В итоге игра выглядела скорее как добротная бета, а не релизный продукт, однако продавалась она за полную стоимость, что разумеется не порадовало игроков.В итоге студия CD Projekt RED была не только вынуждена убрать свое детище из игрового магазина Sony, но и начать возвращать деньги всем желающим — даже тем, кто наиграл в Cyberpunk 2077 больше времени, чем позволяют условия возврата. И теперь стали известны точные цифры проданных копий и возвратов, и они как минимум удивляют.Так, к концу 2020 года было продано 13.7 млн копий игры, из них 76% в виде цифрового издания. При этом игроки на ПК отличились — на их долю приходится 56% продаж, тогда как на PlayStation 28%, а на Xbox вообще только 17%. Суммарный доход от продаж игры всего за пару месяцев составил внушительные 315 млн долларов.И теперь CD Projekt RED поделилась статистикой возвратов, которая оказалась просто смешной — порядка 30 000 копий. Это составляет всего 0.2% от всех проданных версий игры, что можно назвать крайне незначительной цифрой. В денежном эквиваленте сумма возвратов составила 2.23 млн долларов, что опять же меркнет по сравнению с прибылью.В итоге можно сказать, что большинство геймеров все-таки верят в то, что польская студия доделает игру. И, в общем и целом, прогресс есть: за полгода Cyberpunk 2077 стала куда более «играбельной» на консолях предыдущего поколения, а из игры исчезла большая часть неприятных багов. Однако все еще работы хватает, и, будем надеяться, студия игру не забросит.