Стартовал фестиваль «Золотая неделя» в Steam:. Тысячи игр со скидками до 90%

Артем
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Фестиваль продлится до 6 июня. В этот период 28 различных игровых издателей предлагают свои тайтлы по очень интересным ценам.

При входе на страницу фестиваля, сразу бросается в глаза проекты, ориентированные на поклонников аниме. Их действительно подавляющее большинство. Однако если копнуть чуть глубже, можно найти и более знакомые игры. Вот некоторые из них:


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Источник:
Steam
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