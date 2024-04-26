Стартовал фестиваль «Золотая неделя» в Steam:. Тысячи игр со скидками до 90%

Фестиваль продлится до 6 июня. В этот период 28 различных игровых издателей предлагают свои тайтлы по очень интересным ценам.
При входе на страницу фестиваля, сразу бросается в глаза проекты, ориентированные на поклонников аниме. Их действительно подавляющее большинство. Однако если копнуть чуть глубже, можно найти и более знакомые игры. Вот некоторые из них:
- Tekken 8 — 2 939 р вместо 4 199 руб
- Metal Gear Solid V: Phantom Pain — 359 р вместо 599 р
- No More Heroes 3 — 455 р вместо 1300 р
- Castlevania Advance Collection — 261 р вместо 435 р
- The Ascent — 449 р вместо 1499 р
- Contra Anniversary Collection — 89 р вместо 435 р
- Ace Combat 7: Skies Unknown— 399 р вместо 2 499 р
- Little Nightmares 1 и 2 — 626 р вместо 2 823 р.
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