Epic Games бесплатно раздаёт шутер в стилистике Atomic Heart и ролевой платформер с обилием чёрного юмора

Фархад
INDUSTRIA

На этой неделе магазин Epic Games Store бесплатно сливает сразу два довольно хороших тайтла — INDUSTRIA и LISA: Definitive Edition.

Первый — INDUSTRIA — представляет собой шутер от первого лица в параллельной реальности времён Холодной войны. INDUSTRIA отдаёт вайбами Atomic Heart, а разработчики обещают захватывающее приключение на 4+ часа.



«Вечер падения Берлинской стены. Юная девушка бросается в параллельное измерение, чтобы найти своего пропавшего коллегу, исчезнувшего при таинственных обстоятельствах. В то время как люди толпами осаждают КПП Восточного Берлина, Нора (Nora) покидает этот мир, отправляясь через неизведанные слои времени навстречу неизвестной судьбе», — говорится в описании тайтла.

Второй тайтл — LISA: Definitive Edition. На самом деле это две части популярной RPG — LISA: The Painful и сиквел LISA: The Joyful. Оба проекта наполнены чёрным юмором, безумными сюжетными поворотами и кошмарными историями.


«Отправьтесь в ужасающее путешествие по постапокалиптической Олейте. За очаровательным фасадом скрывается мир, полный отвращения и морального разложения, где вам придётся узнать, кто вы на самом деле, принимая решения, влияющие на весь последующий игровой процесс. Жертвуйте собой, чтобы сохранить жизнь членов своей команды: принимайте на себя удары, теряйте конечности и подвергайтесь другим бесчеловечным пыткам. Здесь вам помогут выжить только эгоизм и жестокость», — говорится в описании тайтла.

Главное, что обе игры можно забрать на российский аккаунт. Раздача продлится до вечера 2 мая.
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