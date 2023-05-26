Steam бесплатно раздает Warhammer 40,000: Gladius. Раньше ирга стоила 725 рублей

Артем
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Пошаговая стратегия по вселенной Warhammer имеет 80% положительных отзывов от игроков. 

Под управление игроку дается одна из четырех фракций: Астра Милитарум, Космический Десант, Орки и Некроны. Каждая отличается уникальным игровым стилем, деревом развития и сюжетной линией. Исследуйте угрожающий мир и заполучите древние артефакты, это поднимет боевой дуг ваших воинов и даст преимущество перед противником.
В Warhammer 40,000: Gladius предстоит строить города, здания и укрепления, чтобы расширить свою Империю, создать непобедимую армию для победы над неприятелем. Чтобы модернизировать войска и вооружение, придется запастись ресурсами и повышать знание технологий. Также следует уделить внимание Героям, только им дана возможность использовать специальные предметы для нанесения максимального урона.

Системные требования:

Процессор: Intel Core i3;
Видеокарта: Nvidia GeForce 900 series или AMD Radeon RX 400 series;
Оперативная память: 4 ГБ;
Место на жестком диске: 4 ГБ;
Операционная система: Windows 10.

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Источник:
Steam
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Комментарии

tellurian
+5007
tellurian
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