Steam бесплатно раздает Warhammer 40,000: Gladius. Раньше ирга стоила 725 рублей

Пошаговая стратегия по вселенной Warhammer имеет 80% положительных отзывов от игроков.Под управление игроку дается одна из четырех фракций: Астра Милитарум, Космический Десант, Орки и Некроны. Каждая отличается уникальным игровым стилем, деревом развития и сюжетной линией. Исследуйте угрожающий мир и заполучите древние артефакты, это поднимет боевой дуг ваших воинов и даст преимущество перед противником.В Warhammer 40,000: Gladius предстоит строить города, здания и укрепления, чтобы расширить свою Империю, создать непобедимую армию для победы над неприятелем. Чтобы модернизировать войска и вооружение, придется запастись ресурсами и повышать знание технологий. Также следует уделить внимание Героям, только им дана возможность использовать специальные предметы для нанесения максимального урона.: Intel Core i3;Nvidia GeForce 900 series или AMD Radeon RX 400 series;4 ГБ;4 ГБ;Windows 10.