Steam бесплатно раздает Warhammer 40,000: Gladius. Раньше ирга стоила 725 рублей

Пошаговая стратегия по вселенной Warhammer имеет 80% положительных отзывов от игроков.
Под управление игроку дается одна из четырех фракций: Астра Милитарум, Космический Десант, Орки и Некроны. Каждая отличается уникальным игровым стилем, деревом развития и сюжетной линией. Исследуйте угрожающий мир и заполучите древние артефакты, это поднимет боевой дуг ваших воинов и даст преимущество перед противником.
Системные требования:
Процессор: Intel Core i3;
Видеокарта: Nvidia GeForce 900 series или AMD Radeon RX 400 series;
Оперативная память: 4 ГБ;
Место на жестком диске: 4 ГБ;
Операционная система: Windows 10.
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