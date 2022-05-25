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Streets of Rage 4 вышла на Android и iOS

Артем
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Продолжение олдскульного экшена Streets of Rage 4 вышел на мобильных платформах.

Четвертая часть «Улиц Ярости» стала одновременно и продолжением и перезапуском классического боевика. Игра получила высокие оценки критиков и восторженные отзывы игроков. Спустя два года после релиза на домашних консолях, двумерный бит-эм-ап перебрался на смартфоны.

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Разработчики со всей любовью подошли к проекту, благодаря чему игра получилась в духе старой школы консольных игр. С тем же энтузиазмом студия DotEmu перенесла Streets of Rage 4 на мобильные устройства.

Студия заявляет, что мобильная версия игры ничем не отличается от той, что ранее выходила на консолях и ПК. Стилизованный интерфейс управления полностью переделан под тачскрин. Однако при желании можно подключить геймпад. 

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В игре также есть достижения и отсутствует платный контент. Исключением станет дополнение Mr. X Nightmare с новыми персонажами, врагами и режимом на выживание с еженедельными испытаниями. Мультиплеер придется немного подождать. Его добавят в игру вместе с бесплатным обновлением.


Самая первая часть игры была выпущена в 1991 году на приставках SEGA. Streets of Rage представляет собой боевик с «видом сбоку». В нашей стране бит-эм-ап также встречался под названием Bare Knuckle.

Версия для Android

Версия для iOS
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Источник:
Android Police
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Комментарии

+157
heaven
749 деревянных, да и купить не получится) 😅👍
час назад в 20:07
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