Streets of Rage 4 вышла на Android и iOS

Продолжение олдскульного экшена Streets of Rage 4 вышел на мобильных платформах.Четвертая часть «Улиц Ярости» стала одновременно и продолжением и перезапуском классического боевика. Игра получила высокие оценки критиков и восторженные отзывы игроков. Спустя два года после релиза на домашних консолях, двумерный бит-эм-ап перебрался на смартфоны.Разработчики со всей любовью подошли к проекту, благодаря чему игра получилась в духе старой школы консольных игр. С тем же энтузиазмом студия DotEmu перенесла Streets of Rage 4 на мобильные устройства.Студия заявляет, что мобильная версия игры ничем не отличается от той, что ранее выходила на консолях и ПК. Стилизованный интерфейс управления полностью переделан под тачскрин. Однако при желании можно подключить геймпад.В игре также есть достижения и отсутствует платный контент. Исключением станет дополнение Mr. X Nightmare с новыми персонажами, врагами и режимом на выживание с еженедельными испытаниями. Мультиплеер придется немного подождать. Его добавят в игру вместе с бесплатным обновлением.Самая первая часть игры была выпущена в 1991 году на приставках SEGA. Streets of Rage представляет собой боевик с «видом сбоку». В нашей стране бит-эм-ап также встречался под названием Bare Knuckle.Версия для Android Версия для iOS