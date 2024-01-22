Теперь для олигархов: Sony снова задрала цены в турецком PlayStation Store

Фархад
PS

Японская контора самураев начала год с очередного повышения цен в турецком PS Store. Владельцы консолей PlayStation обратили внимание, что многие тайтлы подорожали на 25%.

В этот раз Sony решила повысить цены не только на вышедшие проекты, но и на предзаказы. Теперь большинство ААА-тайтлов стоит по 1999 лир (~5900 рублей), что совсем невыгодно для пользователей (учитывая, что в Турции не все игры идут с русской озвучкой).

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Вот ещё пачка примеров (стало/было):
  • God Of War Ragnarök — 1999 лир/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Resident Evil 4 — 2129/1599 лир (~6300/4700 рублей);
  • The Last of Us Part I — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Marvel’s Spider-Man 2 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Tekken 8 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Rise Of The Ronin — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Final Fantasy VII Rebirth — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Gran Turismo 7 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • A Plague Tale: Requiem — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);
  • Lies Of P — 1379/999 лир (~4100/3000 рублей);
  • Dragon's Dogma 2 — 1879/1399 лир (~5500/4100 рублей);
  • Dying Light 2: Stay Human — 1099/469 лир (~3250/1400 рублей).


Скорее всего, Sony и дальше продолжит повышать цены на игры в турецком сторе. Учитывая отношение к игрокам и невозможность сменить регион, как это можно сделать в Xbox Store, Nintendo eShop, Steam и других адекватных магазинах, покупка PlayStation 5 в 2024 году выглядит, как одна из самых больших глупостей в мире.
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Комментарии

+812
Paspartu
Я олигарх 😎
Сегодня в 09:39
#
0
AID_001936.b4d30bc099284271849ec06b944363c4.1401
Для олигархов??? У нас в м видео за 11к человека паука 2 продавали . Цены в 6к за игру в России были даже до ухода Сони с рынка.
Сегодня в 09:45
#
tellurian
+2797
tellurian
Так Лира упала ниже 30 лир/$
Потому и пересматривают цены.
Сегодня в 10:03
#
+1
Sanches Sanches
Надо переходить на Xbox!
Сегодня в 10:14
#
Mers
+4800
Mers Sanches Sanches
На ней есть свои танцы с бубном:
«Многие российские геймеры на Xbox Series X и S столкнулись с ошибкой 0x80a40401. При попытке зайти в аккаунт консоль выдает сообщение, что она «находится в регионе, где служба недоступна». Приставка фактически превращается в кирпич: теряется доступ к онлайн-функциям, становится недоступной библиотека игр.»
Сегодня в 11:08
#
+2
AID_001255.620a747936194a61a6bc9d14b3e6ef2b.0939
Это не цены высокие, это зарплаты маленькие)
Раз-два в месяц уж можно позволить купить игру 🤷🏻‍♂️
час назад в 12:51
#
Nikita Morgun
+198
Nikita Morgun
Да, заголовок и содержание бредятина) Авторы не разбираются в теме. Да, плохо, что дорожает всё в Турецком регионе даже, который был очень дешёвым долгое время. На Нинтендо Свич игры попроще существенно в графике (геймплейно не знаю, не играл, только в магазе Legend of Zelda) и на Нинтендо игры могут стоить даже дороже PlayStation 5. При всей офигевшей позиции Сони — пока это лучшая домашняя консоль на рынке. В портативе, думаю, Стим Дек будет лучшим решением. У Сони зато много распродаж и покупал ещё с русского стора чисто по распродажам — до сих пор бэклог достаточный по играм. Их приходится покупать редко.
час назад в 13:14
#
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