Теперь для олигархов: Sony снова задрала цены в турецком PlayStation Store

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God Of War Ragnarök — 1999 лир/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Resident Evil 4 — 2129/1599 лир (~6300/4700 рублей);

The Last of Us Part I — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Marvel’s Spider-Man 2 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Tekken 8 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Rise Of The Ronin — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Final Fantasy VII Rebirth — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Gran Turismo 7 — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

A Plague Tale: Requiem — 1999/1499 лир (~5900/4400 рублей);

Lies Of P — 1379/999 лир (~4100/3000 рублей);

Dragon's Dogma 2 — 1879/1399 лир (~5500/4100 рублей);

Dying Light 2: Stay Human — 1099/469 лир (~3250/1400 рублей).

Японская контора самураев начала год с очередного повышения цен в турецком PS Store. Владельцы консолей PlayStation обратили внимание, что многие тайтлы подорожали на 25%.В этот раз Sony решила повысить цены не только на вышедшие проекты, но и на предзаказы. Теперь большинство ААА-тайтлов стоит по 1999 лир (~5900 рублей), что совсем невыгодно для пользователей (учитывая, что в Турции не все игры идут с русской озвучкой).Вот ещё пачка примеров (стало/было):Скорее всего, Sony и дальше продолжит повышать цены на игры в турецком сторе. Учитывая отношение к игрокам и невозможность сменить регион, как это можно сделать в Xbox Store, Nintendo eShop, Steam и других адекватных магазинах, покупка PlayStation 5 в 2024 году выглядит, как одна из самых больших глупостей в мире.