Microsoft может представить ремастеры серии Gears of War уже на следующей неделе

Об этом заявил инсайдер Middleagegamegy в рамках своего подкаста XNC. По его мнению сборник переизданий объявят на ближайшей Developer_Direct.На информацию обратил внимание игровой портал Playground. Слухи вокруг обновления одной из главных консольных франшиз Xbox не утихают уже довольно длительное время. В 2022 году тема дважды поднималась журналистами Xbox Era, но была опровергнута в январе 2023 года директором по маркетингу Xbox Гаем Уэлчем.В декабре прошлого года информатор Mr Boomstick XL сообщил — сборник существует. Он включает оригинальную трилогию игр и даже огласил название — Gears of War Marcus Fenix Collection. Однако не уточнил будет ли это полноценный ремастер, как в случае с серией Resident Evil, или в тайтлах просто обновят визуальную часть.Буквально пару дней назад немного конкретики добавил блогер Middleagegamegy , который утверждает — серию анонсируют уже 18 декабря во время Developer_Direct — ивента в котором внутренние студии делятся подробностями выхода предстоящих проектов.Если слухи подтвердятся, то для первой части Gears of War, это будет уже второе переиздание. Первое случилось в 2015 году с подзаголовком Ultimate Edition и выходом проекта на ПК. С того момента игра не сильно состарилась, во всяком случае графически, однако глядя на тенденцию ремейков, можно заметить, что сроки стремительно сокращаются. Так разрыв между Resident Evil 4 составил 18 лет, в случае Dead Space — 15 лет, а ожидаемый в этом году ремейк The Last of Us 2 выйдет спустя 4 года после выхода оригинала.Серия Gears of War включает в себя три номерных части и спин-офф Judgment. Далее название сократили до Gears под которым вышла пошаговая стратегия Tactics, а также 4 и 5 часть, где главный персонаж саги Маркус Феникс уже отошел на второй план.