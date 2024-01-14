Microsoft может представить ремастеры серии Gears of War уже на следующей неделе

Артем
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Об этом заявил инсайдер Middleagegamegy в рамках своего подкаста XNC. По его мнению сборник переизданий объявят на ближайшей Developer_Direct.

На информацию обратил внимание игровой портал Playground. Слухи вокруг обновления одной из главных консольных франшиз Xbox не утихают уже довольно длительное время. В 2022 году тема дважды поднималась журналистами Xbox Era, но была опровергнута в январе 2023 года директором по маркетингу Xbox Гаем Уэлчем.

В декабре прошлого года информатор Mr Boomstick XL сообщил — сборник существует. Он включает оригинальную трилогию игр и даже огласил название — Gears of War Marcus Fenix Collection. Однако не уточнил будет ли это полноценный ремастер, как в случае с серией Resident Evil, или в тайтлах просто обновят визуальную часть.

Буквально пару дней назад немного конкретики добавил блогер Middleagegamegy, который утверждает — серию анонсируют уже 18 декабря во время Developer_Direct — ивента в котором внутренние студии делятся подробностями выхода предстоящих проектов. 

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Если слухи подтвердятся, то для первой части Gears of War, это будет уже второе переиздание. Первое случилось в 2015 году с подзаголовком Ultimate Edition и выходом проекта на ПК. С того момента игра не сильно состарилась, во всяком случае графически, однако глядя на тенденцию ремейков, можно заметить, что сроки стремительно сокращаются. Так разрыв между Resident Evil 4 составил 18 лет, в случае Dead Space — 15 лет, а ожидаемый в этом году ремейк The Last of Us 2 выйдет спустя 4 года после выхода оригинала.

Серия Gears of War включает в себя три номерных части и спин-офф Judgment. Далее название сократили до Gears под которым вышла пошаговая стратегия Tactics, а также 4 и 5 часть, где главный персонаж саги Маркус Феникс уже отошел на второй план.
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Источник:
Playground
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Комментарии

+4765
Carter_Mayers
Лучше бы выкатили Gears 6, а то на самом интересном месте оборвали, не хорошо получается. Со времён Пятеры уже нормально так прошло, а конкретики нет. Зато ремастеры и переиздания все клепают чуть ли не каждый год.
Сегодня в 11:55
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+146
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
К Гирзам интерес больше чем к Хэло и это факт , но это не делает игру хорошей) шутер с укрытиями , причем настолько тупой уже мало кому интересен .
12 минут назад
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