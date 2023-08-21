«Твин Пикс» превратили в компьютерную игру

Французская студия Blue Rose Team выпустила игру Twin Peaks: Into the Night. Она создана по мотивам сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» и визуально стилизована под проекты 20-летней давности.
Игроку отводится роль детектива Дейла Купера, который приезжает в загадочный город Твин Пикс и расследует смерть местной девушки. Как и в знаменитом сериале, ему предстоит попытаться найти на вопрос: «Кто убил Лору Палмер?» Разработчики попробовали воссоздать многие сцены, запомнившиеся фанатам сериала и Дэвида Линча (красная комната, танцующий карлик, дама с бревном и прочее).
В настоящее время доступна лишь демка игры. Полная версия будет бесплатной, но дата её выпуска пока неизвестна. Разработчики предупреждают, что это строго фанатский проект, игра создана без участия владельцев авторских прав на франшизу «Твин Пикс», поэтому они не рискуют монетизировать её.